New York Borsası Kapanış Verileri Açıklandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yaklaşık 300 puan artarak yüzde 0,72 yükselişle 41.393,78 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,54'lük bir artışla 5.626,02 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 17.683,98 puana yükseldi.

Haftalık bazda incelendiğinde, Dow Jones endeksi yüzde 2,6 oranında değer kazandı. S&P 500 endeksi yüzde 4 artış gösterirken, Nasdaq endeksi ise yaklaşık yüzde 6'lık bir yükselişle haftayı tamamladı. Bu iyimser tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararına odaklanan yatırımcıların piyasaya olan güvenini artırdı.

Analistler, Fed'in 18 Eylül'de yapacağı toplantıda yüzde 5,25-5,50 aralığındaki faiz oranını düşürmeye başlayacağı beklentisinin yaygın olduğunu belirtiyor. Ancak, yatırımcılar arasında faiz indiriminin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağı konusunda görüş ayrılıkları devam ediyor. Şu anki fiyatlamalar, Fed'in 25 baz puanlık bir indirim yapma ihtimalini yüzde 51, 50 baz puanlık bir indirim yapma ihtimalini ise yüzde 49 olarak gösteriyor.

Ekonomik veriler tarafında ise ABD'de ithalat fiyat endeksi ağustos ayında yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,7 oranında geriledi ve beklentilerin üzerinde bir azalış kaydedildi. Ayrıca, Michigan Üniversitesi'nin açıkladığı tüketici güven endeksi eylülde 1,1 puanlık artışla 69'a çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,7'ye gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Boeing hisseleri ise 737 Max ve diğer uçak modellerinin üretimini etkileyen işçi grevinin ardından yüzde 3,7 oranında değer kaybetti. Çin merkezli e-ticaret firması PDD Holdings'in hisseleri de ABD'nin düşük değerli gönderilerle ilgili kısıtlamalar getirme planının ardından yüzde 2,4 düştü.

Kaynak: AA