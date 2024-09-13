Piyasalarda Gün Sonu Veriler Açıklandı: Altın, Dolar, Petrol ve Borsa'da Son Durum

Gün boyunca en düşük 9.427,25, en yüksek 9.685,49 puanı gören endeks, önceki kapanışına göre yüzde 1,73 artış kaydetti.

Sektör bazında incelendiğinde, mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 2,93, hizmetler endeksi yüzde 1,48 ve teknoloji endeksi yüzde 3,16 oranında yükseldi. BIST 30 endeksi ise 168,65 puanlık artışla günü 10.659,48 puanda tamamladı. Gün içinde en fazla işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası, Turkcell ve Ereğli Demir Çelik öne çıktı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 578 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogramı yüzde 1 artışla 2 milyon 824 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,7922 lira, satışta 33,9276 lira olarak belirledi. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1090, sterlin/dolar paritesi 1,3140, dolar/yen paritesi ise 140,40 seviyelerinde seyretti. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 72,1 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA