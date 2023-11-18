SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 11 maddede avantajlarıyla tek tek sıraladı: İşte emeklilikte işinize yarayacak bilgiler

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatı içerisinde yer alan kişiler, emekli olacağı günün hayalini kurarken, akıllarını en çok karıştıran sorulardan birisi de emeklilik sürecinde yapılması gerekenler.

Emeklilik sürecine ilişkin bilinmesi gerekenleri, "Emeklilikte işinize yarayacak bilgiler" başlığı ile 11 maddede avantajları ve dezavantajlarıyla sıralayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

"- EYT'de SSK'dan emekli olmak Bağ-Kur'a göre daha avantajlıdır,

- Son 2520 gün içinde hangi statüden daha fazla gününüz varsa o statüden emekli olursunuz,

- SSK'lıların emekli aylığı Bağ-Kur'a göre daha yüksek olur ancak asgari ücret düzeyinde prim ödeyenlerde aynı dip aylığı alırlar,

- SSK'dan emekli olacağım diye çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenler sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riski ile karşılaşabilirler,

- Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktırılır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz,

- Son çalışmalarınız hangi statüde ise SGK'ya borçlanmalarınız o statüye sayılır, Yurtdışı borçlanması ve ücretsiz izin süreleri farklılık gösterir, yurtdışı borçlanması Bağ-Kur'a sayılır, memurların aylıksız izinleri Emekli Sandığına sayılır,

- Ödenmeyen Bağ-Kur günlerini ihya yapıp ödemek isteyenler, emeklilik için eksik günü kadar değil silinen sürenin tamamını ödemek zorundadırlar,

- Eksik günlerini tamamlamak için 1 gün dahi yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlar, yurtdışında çalışırlarsa, işsizlik maaşı ya da sosyal yardım alırlarsa Türkiye'den emekli aylığı alamazlar,

- Askerlik sonrasında sigortalı olanlar, askerlik borçlanma süresi ile işe başlama tarihlerini 08.09.1999 tarihine kadar geriye çekerlerse EYT'li olurlar. Memurlar hariç! (Memurlara büyük haksızlık),

- Anlaşmalı ülkelerde çalışanlar yurtdışı işe başlama tarihlerini Türkiye'den işe başlama tarihi olarak saydırabilirler. EYT'li olabilirler. Emeklilik konularında küçük ayrıntılara dikkat ederek daha kolay emekli olabilirsiniz ya da bu ayrıntılara dikkat etmeyerek emeklilik sürecinizi uzatabilirsiniz, yanlış statüden emekli daha geç emekli olup daha düşük emekli aylığı alabilirsiniz,

- Emekliliğinizi hak etmiş olsanız bile 2024'de emekli olmak sizin için daha avantajlı olabilir, çalışma süreniz, kıdem tazminatınız, 2024'ün emekli aylığınıza katkısını bilerek emeklilik için müracaatta bulunmalısınız..."

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Gelir, aylık, ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi" yazarak gelen linki tıklamanız gerekiyor. Açılan pencerede "Yeni başvuru" sekmesi tıklandıktan sonra tahsis talep türü olarak "Yaşlılık aylığı" seçilerek ilerlenmesi gerekiyor. SSK kapsamında başvurulacaksa 4A, Bağkur kapsamında başvurulacaksa 4B seçeneği işaretlenerek "Başvur" butonunun tıklanması gerekiyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı ve şubesini seçip iletişim bilgileri doldurularak "Aylık alıyor mu?" sorusunu da "evet" ya da "hayır"ı seçmeniz gerekiyor. Son olarak "İleri" sekmesi tıklanarak "Başvur" butonuna da onay vererek başvuru tamamlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem