50 milyon kullanıcı, Polygon ve Ethereum topluluklarına bağlanıyor

2023’ün sonu yaklaşırken, teknoloji gelişmeleri ve yeniliklikler açısından parlak bir yıl geçiren ve 10 yıl içinde 88 milyar dolara yaklaşması öngörülen Web3 ekosisteminden yeni bir haber geldi. Kripto para borsası ve Web3 ekosistemi OKX, uluslararası blokzinciri yazılım teknolojisi şirketi Polygon Labs ile gerçekleştirdiği büyük işbirliğini duyurdu. Stratejik işbirliği kapsamında, Ethereum tabanlı Sıfır Bilgi (Zero Knowledge | ZK) Katman-2 ağı olan yeni OKX yerel ağı X1 için testnet (test amacıyla kurulmuş alternatif Bitcoin blokzinciri) başlatıldı.

50 milyonu kullanıcı en büyük iki Web3 topluluğuna bağlanacak

OKX’ten yapılan açıklamada; geliştiricilere ve Web3 meraklılarına hitap eden, kullanıcı dostu son teknoloji bir protokol olan X1’in, OKX’in yerel ağı olarak faaliyet göstereceği belirtildi. ZK kanıtlarını kullanarak ağı son derece güvenli ve ölçeklenebilir hale getiren bu geliştirmenin, işlem maliyetlerini de düşüreceği kaydedildi. Ethereum tabanlı merkeziyetsiz uygulamaların sorunsuz ve güvenli bir şekilde kurulmasına olanak tanıyacak X1’in, herkesin zincir üstü geliştirme yapmasına imkan vererek, 50 milyonu aşkın kullanıcıyı geliştirici katılımı açısından dünyanın en büyük iki Web3 topluluğu sayılan Polygon ve Ethereum’a bağlayacağı vurgulandı.

Geliştirmenin merkeziyetsiz finans (DeFi), kurumsal ve diğer alanlardaki geliştiricilerin ilgisini çekeceğini ve bu sayede Web3’ün geleceğine yön vereceğini kaydeden OKX İnovasyon Direktörü Jason Lau, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeni OKX yerel ağı X1, kullanıcılarımızı bilinçlendirerek, zincir üstü ve Web3 alanını keşfetmeleri için onları desteklemek adına yürüttüğümüz faaliyetlerin temel dayanaklarından biri olacak. Bu ölçeklenebilir ve erişilebilir ağ sayesinde geliştiriciler, X1 üzerinde hem kullanıcı dostu hem de diğer ağ ve ekosistemlerle birlikte çalışabilen üst düzey Web3 uygulamaları oluşturarak bunları tüketicilerine sunma olanağına kavuşacak. Polygon Labs ile işbirliğimiz sayesinde, daha fazla geliştiriciyi çekerek daha fazla kullanım alanı oluşturulmasını ve nihayetinde Web3’ün geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlamayı hedefliyoruz.”

Polygon CDK ile oluşturuldu

Üstün performanslı ve güvenli bir ağ olan X1, Polygon Labs ile OKX arasındaki stratejik işbirliği kapsamında, ağustos sonunda kullanıma sunulan ve sınırsız ölçeklenebilirlik ve birleştirilmiş likidite vaat eden Polygon Chain Development Kit (CDK) kullanılarak geliştirildi. Ethereum ile uyumlu olan ağ, merkeziyetsiz uygulamaların sorunsuz ve güvenli bir şekilde kurulmasına olanak tanırken, akıllı sözleşmeler, cüzdanlar ve araçlarla bağlanabilirlik özellikleri de sunacak.

X1'in geliştiricilere merkeziyetsiz uygulamalar oluşturabilecekleri uygun maliyetli ve kullanıcı dostu bir platform sunduğunu kaydeden Polygon Kurucu Ortağı Sandeep Nailwal, geniş OKX topluluğu ile Polygon ve Ethereum arasında etkin bir köprü kurulduğuna dikkat çekerek, “Bu güncelleme, geliştiricilerin Ethereum üzerinde ZK Katman-2 çözümlerini tasarlayıp oluşturmalarına olanak tanıyan Polygon CDK teknolojisinin kullanımı açısından da önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Polygon CDK ile kurulan zincirler, birlikte çalışabilirlik özellikleri sayesinde gelecekte çok daha geniş bir ağ içinde var olabilecek. Bu teknolojiyi daha da geliştirmek ve X1 ağının başarısını desteklemek için OKX ekibiyle çalışmaktan heyecan duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Şirketler Ethereum tabanlı ZK Katman-2 zincirlere yöneliyor

Polkadot’un en büyük zinciri olan Astar, Cosmos’un en büyük halka açık ortak zinciri olan Canto, Gnosis Pay, Palm ve IDEX de dahil, pek çok teknoloji şirketi ve kurumsal şirket, kendilerine ait Ethereum tabanlı ZK Katman-2 zinciri oluşturma planlarını açıklamıştı. Bir Web3 teknolojisi şirketi olarak öne çıkan OKX ise bu konudaki somut adımlardan birini attı. Şirketin açıklamasında, Polygon CDK'nın ana katkı sağlayıcısı olan OKX’in, Ethereum'un ölçeklendirilmesi için mühendislik ve diğer alanlarda kaynak sağlamayı sürdüreceği ifade edildi.