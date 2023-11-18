Genç kuşaklar yeni yatırım ürünlerini daha hızlı benimsiyor

Gerek varlık sınıflarının teknolojinin etkisiyle erişilebilir hale gelmesi, gerek küresel ekonomik ters rüzgarların bireyleri tasarruflarını daha iyi değerlendirmeye yönlendirmesi, yatırım araçlarına talebi artırdı. Kripto para, NFT gibi dijital varlıklarla genişleyen perakende yatırım ekosisteminin erişilebilirliği de son yıllarda arttı. Öte yandan değişen kuşakların, yatırım alışkanlıkları açısından da farklılaştığı görüldü. Küresel kripto para borsası Gate.io Türkiye, farklı kaynakları derleyerek kuşakların yatırım karnesini ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Doğası gereği şeffaflık, kapsayıcılık ve dijitallik vaat eden kripto varlıklar, temel ilgiyi dijitalin içine doğan genç kuşaktan görüyor. Baby boomer ve X kuşakları, tasarrufları değerlendirmenin yolunu gayrimenkulde buluyordu. Örneğin bu iki kuşağın ABD’de 124 trilyon dolar olduğu tahmin edilen servetinin 32 trilyon dolarının gayrimenkulde tutulduğunu görüyoruz. Buna karşın, her geçen gün küresel ekonominin daha önemli bir gücü haline gelen Z kuşağı, alım satım faaliyetleriyle yatırımı günlük bir aktiviteye dönüştürüyor” dedi.

Milenyum kuşağı üyesi 2 kişiden biri kriptoyu anlamak istiyor

ABD Merkez Bankası Fed'in 1981 sonrası doğan tüm yetişkinleri milenyum kuşağı olarak adlandırdığı, milenyum kuşağı tanımının Z jenerasyonunu da kapsadığı bilinirken, bu kuşağın kriptoya olan ilgisi araştırmalarla da kanıtlandı. Refinitiv tarafından hazırlanan bir raporda, milenyum kuşağının neredeyse yarısının (%48), kripto para birimlerini finansal danışmanlarıyla tartışmak istediği, dijital varlıklar üzerine daha çok konuşma eğiliminde olduğu görüldü.

Z kuşağı için finansal danışman kavramının da boyut değiştirdiğini dile getiren Kafkas Sönmez, "Yatırım trendleri değişirken, yatırım için bilgi edinme kaynakları da değişiyor. Örneğin aynı rapora göre milenyum kuşağının %33'ü, yatırım kararlarını alırken sosyal medyadan etkileniyor. %30'u, YouTube'u bilgi ve fikir kaynağı olarak gördüğünü beyan ediyor” diye konuştu.

“Bitcoin ekonomisini Z kuşağı büyütecek”

ABD'de yürütülen başka bir araştırmaya göre 18-40 yaş arası bireylerin yalnızca %5'inin geleneksel finansal sistemini "hızlı" bulduğunu kaydeden Kafkas Sönmez, “Buna karşın %30'u geleneksel finansı pahalı, %27'si ise modası geçmiş olarak değerlendiriyor. Küresel finans, paradigmaları değiştirmekte iddialı olan Z kuşağının talebiyle geliştirilen dijital ödeme ve dijital cüzdan gibi hizmetlerle yükselişe geçen finansal teknolojilerin oluşturduğu bir değişim dalgasını uzun süredir deneyimliyor. Kripto para borsaları ve blokzinciri odaklı teknolojiler de bu dalganın son ve en güçlü halkası oldu. Örneğin ABD’de kendilerini ‘Bitcoin jenerasyonu’ olarak tanımlayan bir grup lise ve üniversite öğrencisi var. Bu gençler bir çeşit finansal aktivizm yürütüyor ve Bitcoin’in potansiyelini akranlarına anlatmayı görev ediniyor. Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıkların oluşturduğu ekonomiyi büyütecek olan, yarının finansal karar alıcıları, yani Z kuşağı” ifadelerini kullandı.

“Genç kuşaklar yatırım ürünlerini daha hızlı benimsiyor”

Yatırım uygulamalarının mobil cihazlara taşınmasıyla başta Wall Street olmak üzere küresel borsalarda işlem gören varlıkların ve diğer yatırım araçlarının bir kabuk değişimi yaşadığını dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yatırım ve tasarruf, artık çok daha geniş kitlelerin gündelik aktivitesine dönüşüyor. Daha erişilebilir hale geldi ve demokratikleştiriyor. Kripto para gibi dijital varlıkların da öncü rol oynadığı bu dönüşümde, Refinitiv araştırmasında da teyit edildiği üzere, genç kuşaklar, yeni yatırım ürünlerini benimsemeye daha istekli. 1.700'ü aşkın kripto para biriminin alım satımını mümkün kılan ve dünya çapında 13 milyonu aşkın kullanıcı tarafından tercih edilen Gate.io, spot/marj/ETF, perpetual vadeli işlemler, türev ürünler ve copy trading gibi farklı yatırım araç ve yöntemleriyle, Z kuşağı başta olmak üzere dijital varlıkları portföylerine eklemek isteyen tüm yatırımcılara ihtiyaç duydukları ürünleri sunmak için çalışıyor. Kurumsal ve VIP ürünlerimizle yalnızca bireysel yatırımcıların değil, yüksek net değerli kişilerin ya da kurumsal yatırımcıların da varlık ekonomisindeki dijitalleşmeye ayak uydurmasını sağlıyoruz. Birinci yılımızı tamamlamaya hazırlandığımız Türkiye’de, genç Türk yatırımcıların taleplerine kulak veriyor ve onları yatırım kararlarında güçlendiriyoruz.”