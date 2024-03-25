SGK: 'Emekli ve ölüm aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödenecek'

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödeneceğini açıkladı.

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SGK: 'Emekli ve ölüm aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödenecek'

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.

SGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

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Emekli Banka promosyonları
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