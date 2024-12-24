Sendikalar Asgari Ücrete Tepkili: 'Tek Kelimeyle Rezalet!'

Yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına sendikalar tepki gösterdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısına "bir bilgilendirme yapılmadan düzenlendiği" gerekçesiyle katılmayan Türk-İş'ten ilk açıklama geldi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez" denildi. Türk-İş asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını teklif etmişti.

KESK tarafından "İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz. Tek kelimeyle rezalet!" notuyla paylaşılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'ASGARİ ÜCRETİ ÇOCUKLARINA 'HARÇLIK' DİYE VERENLER...'

Asgari ücreti çocuklarına “harçlık” diye verenler, çocuklarına harçlık veremeyecek hale getirdikleri milyonların 2025 yılında alacağı asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına karar verdi. Emek karşıtı Şer İttifakı (İktidar-IMF-İşveren Konfederasyonları ittifakı) asgari ücreti açlık sınırının altında tuttu.

TÜİK’in sanal verilerine göre bile enflasyon: %47

ENAG enflasyonu: %86,76

2025 Yeniden Değerleme Oranı (vergi ve harçlarda artış) : %44

Asgari Ücrette artış : %30

2025 Asgari Ücreti Net 22 bin 104 TL

2024 Ocak net asgari ücret : 17.002 TL

2024 ilk altı aylık TÜİK enflasyonu: %24,73

Temmuz’da asgari ücrette bu 6 aylık enflasyon oranında artış yapılmış olsaydı asgari ücret Temmuz 2024 itibari ile 4.205 TL artışla 21.207 TL olacaktı. İktidarın yılı sonu hedefi olan %45 enflasyon hedefi tutsa dahi 2024 ikinci altı aylık enflasyonu en az %16 olacak. Asgari ücret bu sanal TÜİK oranına göre arttırılsaydı 3.393TL artışla zaten 24.600 TL olacaktı. Ama olmadı.. Asgari Ücret çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun en az yarısını yutan TÜİK enflasyonuna göre artışın bile 2.496TL altında kaldı.

'TEK KELİMEYLE REZALET'

Özellikle son beş yıldır iktidarın hedeflediği enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki uçurum ortadayken bugün 22 bin 104 TL ile açlık sınırının altında kalan asgari ücret bir iki ay içinde tamamen buharlaşacaktır. Kalıcı olan ise; zam fırtınasının hız kesmeden sürdüğü, emeğe kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin, işçilerin insanca yaşamasına yetecek bir ücret, emekten çalınanları geri alma mücadelesidir. KESK olarak asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine hepimiz için insanca yaşamaya yetecek bir ücret başta olmak üzere emeğin hakları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

'BU ASGARİ ÜCRET HÜKÜMSÜZDÜR'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) de asgari ücrete şu ifadelerle tepki gösterdi:

"İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili olarak dahi yer almadığı apar topar bir toplantı ile tebliğ edilen bu asgari ücret hükümsüzdür. İşçi sınıfı örgütlenerek, sendikalı olarak bu sefalet dayatmasını püskürtecektir."

Kaynak: Haber Merkezi