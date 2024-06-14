Selçuk Geçer 'Olumlu bir gelişme değil' diyerek uyardı: Yükselecek

Ekonomist Selçuk Geçer, Avrupa'da aşırın sağın yükselmesiyle ilgili “Bu, bizim gibi ülkeler için pek olumlu bir gelişme değil" dedi. Selçuk Geçer, "Dövizin Türkiye'ye giriş ihtimali azalır. Çünkü turist gelmez, yatırımlar duraksar. Bu da Türkiye'nin dövize olan ihtiyacını artırır ve dövizdeki hareketliliklerin yukarıya doğru hızlanmasına neden olur" sözlerini de ekledi.

Selçuk Geçer 'Olumlu bir gelişme değil' diyerek uyardı: Yükselecek

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bir yatırım aracında rekor yükselişi işaret etti. Avrupa'da aşırı sağ ideolojinin iktidara gelmesinin ekonomik etkilerini değerlendiren Geçer, bu durumun Türkiye ekonomisine yansımalarını ve piyasalardaki hareketliliği açıkladı.

Yatırımcılar, ellerindeki parayı değerlendirmek için farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 50 seviyesine çıkarmasının ardından, mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı. Buna karşılık, dolar piyasasında durgunluk devam ederken, Euro dünkü FED kararının ardından değer kazandı.

Avrupa'daki seçimlerde aşırı sağın ön plana çıkması, piyasalarda panik havası oluşturdu. Döviz piyasasında düşüşler beklenirken, Selçuk Geçer, aşırı sağın yükselişinin ekonomide daha muhafazakar bir duruşu beraberinde getireceğini vurguladı.

Türkiye ekonomisine yansımalarına da değinen Geçer, “Bu, bizim gibi ülkeler için pek olumlu bir gelişme değil. Hem ticari olarak hem de bizi daha da zor duruma sokacak politikalarla karşılaşabiliriz. Dövizin Türkiye'ye giriş ihtimali azalır. Çünkü turist gelmez, yatırımlar duraksar. Bu da Türkiye'nin dövize olan ihtiyacını artırır ve dövizdeki hareketliliklerin yukarıya doğru hızlanmasına neden olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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