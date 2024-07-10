Selçuk Geçer Büyük Felaketi Duyurdu: 200 Kat Değer Kaybedecek

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, mevcut ekonomik politikaların gelecekte felaketle sonuçlanabileceğinin altını çizerek, "Bu programın benzerinin geçmişte ağır sonuçlar doğurduğunu gördük. 1994 yılında 8 bin TL olan kur 1.6 milyona çıkmıştı. TL, yaklaşık 200 kat değer kaybetmişti. Kuru sabit tutma çabaları bu sonuçlara yol açmıştı" dedi.

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Selçuk Geçer Büyük Felaketi Duyurdu: 200 Kat Değer Kaybedecek

Ekonomist Selçuk Geçer, geçmişi hatırlatarak TL'de olası bir değer kaybına karşın uyarıda bulundu.

Merkez Bankası, enflasyon ve kur artışına karşı mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmiş ve bu seviyede sabit tutma kararı almıştı. Bu karar sonrası, dolar kuru 32 seviyelerinde bir rekor kırmadı. Faiz artışının ardından, mevduat faizlerinin yüzde 50 bandına yükselmesi ve borsada rekor seviyelere ulaşılması, yatırımcıların TL varlıklarına olan ilgisini artırdı.

Türkiye'de son günlerde enflasyon oranlarının baz etkisiyle düşüş gösterdiği gözlemlendi. Ekonomik politikaların hem kur hem de enflasyonla mücadelede olumlu sonuçlar verdiği görüldü. Bu gelişmeler, geleceğe dair soru işaretleri oluşturdu.

Selçuk Geçer Büyük Felaketi Duyurdu: 200 Kat Değer Kaybedecek - Resim : 1

(Selçuk Geçer)

'BENİM GÖZÜMDE BİR EKONOMİK PROGRAM DEĞİL'

Son üç aylık dönemde, Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrasında dolar kurunda herhangi bir dalgalanma yaşanmadı. Bu durum, yatırımcıların TL varlıklarına yönelmesine sebep oldu. Tanınmış ekonomist Selçuk Geçer, doların sabit tutulmasını eleştirerek geçmişte yaşanan benzer olaylara dikkat çekti ve benzer sonuçların tekrar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Geçer, mevcut ekonomik politikaların gelecekte felaketle sonuçlanabileceğini ifade etti. Geçer, "Bu programın benzerinin geçmişte ağır sonuçlar doğurduğunu gördük. Bu benim gözümde bir ekonomik program değil. 1994 yılında uygulanan politika ile şimdiki aynı. O dönemdeki ekonomik kriz, 2001 yılındaki krizi de tetiklemişti. 1994 yılında 8 bin TL olan kur 1.6 milyona çıkmıştı. TL, yaklaşık 200 kat değer kaybetmişti. Kuru sabit tutma çabaları bu sonuçlara yol açmıştı" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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