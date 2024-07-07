Selçuk Geçer Açıkladı: Dolar Yükselecek Mi, Yoksa Düşecek Mi?

Bir süredir 32 TL’nin altında seyreden dolar/TL kuru, ani bir çıkışı imza atmış ve 33 TL seviyesini de aşmıştı. Euro kurunda da benzer bir şekilde artış kaydedilmişti. Bu ani artışlar piyasada şok etkisi yaratmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) müdahalesiyle yeniden düşen döviz kurları, piyasaları bir süre rahatlatmıştı. Bu ani yükseliş ve müdahale sonrası düşüş kafaları kurcalarken, Selçuk Geçer, “Doların yeniden yükselip yükselmeyeceği” sorusunu yanıtladı.

Ekonomist Selçuk Geçer, “Eğer yıl sonunda dolar 30 lira olursa şaşırmayacağım. Doları bu düşük seviyelerde tutmak için müthiş miktarda para harcanıyor” dedi.

Geçer, şunları söyledi:

“Dolar şu anda çok ucuz. 60 lira olması gereken bir doların 32 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Eğer doları 5 ay daha bu şekilde tutarlarsa, sonrasında sert sıçramalar yaşayacağımızı düşünüyorum. Keşke doları adım adım yukarı çıkarsalardı, ancak bunu yapmıyorlar.

‘MÜTHİŞ PARA HARCANIYOR’

Bu durumun bedelini çok ağır bir şekilde ödüyoruz. Türk Lirası faizi, döviz faizi haline geldi. Dolarda yüzde 100'e varan bir ucuzluk var. Eğer yıl sonunda dolar 30 lira olursa şaşırmayacağım. Doları bu düşük seviyelerde tutmak için müthiş miktarda para harcanıyor. “

Kaynak: Gerçek Gündem