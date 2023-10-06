Şeker pancarı fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

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Şeker pancarı fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatını açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şeker pancarı alım fiyatının ton başına bin 855 lira olduğunu belirtti.

"HAYIRLI OLSUN"

Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Şeker İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı tarım
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