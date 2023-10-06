Rusya'dan motorin kararı!

Rusya, 21 Eylül’de yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar yasağın devam edeceğini söylemişti.

YASAK KARARI KALDIRILDI

Yasak kararının ardından Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden akaryakıt ihracat yasağında bazı değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

Petrol rafinerileri için sübvansiyonların veya amortisman ödemelerinin yeniden başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, üreticinin ürettiği motorinin yüzde 50’sini iç piyasaya tedarik etmesi şartıyla limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatı da yapabileceği kaydedildi.

MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Öte yandan sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorin fiyatlarına da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem