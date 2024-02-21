SEDDK, trafik sigortalarında yenilikçi bir adım atıyor

Supersigortam.com Genel Müdürü Evren Bozyel, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Trafik Teklif Platformu"nun 19 Şubat'ta devreye alınacağını hatırlattı.

Platformla, zorunlu trafik sigortalarında teklif alamayan sürücülerin azami prim tutarlarının SEDDK tarafından belirleneceğini ifade eden Bozyel, “SEDDK bu adımın, sigorta poliçelerinin daha adil ve rekabetçi bir ortamda sunulmasını sağlamak amacıyla atıldığı belirtiyor. Platform, sigorta şirketleri arasında daha şeffaf bir rekabeti teşvik ederek tüketicilerin çeşitli teklifler arasından en uygun olanı seçmelerine olanak tanıyacak. SEDDK'nın bu girişimiyle birlikte, trafik sigortası müşterileri daha geniş bir teklif yelpazesiyle karşılaşacak ve sigorta şirketlerinin rekabet gücü artacak. Bu da tüketicilere daha uygun fiyatlarla daha kapsamlı poliçe seçenekleri sunabilecekleri anlamına geliyor” dedi.

Platform hayata geçtikten sonra projenin ikinci bir aşamasının daha olacağını belirten Bozyel, şöyle devam etti:

“İkinci aşamada, sigorta şirketlerinin platforma erişimi için yazılımlarını tamamlamaları bekleniyor. Bu adım, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin sigorta sektöründe daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, süreci hızlandıracak.



Trafik Teklif Platformu, sürücülerin sigorta poliçelerini daha kolay ve uygun fiyatlarla edinmelerini sağlarken, aynı zamanda sigorta şirketlerine de daha geniş bir müşteri kitlesiyle etkileşimde bulunma fırsatı sunacak. Bu adım, sektördeki rekabeti artırarak tüketicilere daha fazla seçenek sunmayı hedefliyor.”



Havuz sistemi eleştirisi: Sigorta sektörü serbest tarife istiyor, araç sahipleri endişeli



Sigorta sektörünün, uzun bir süredir havuz trafik sigortası sisteminden kaynaklanan sorunlardan dolayı rahatsızlık duyduğuna değinen Bozyel “Yetersiz prim üretimi gerçekleştiren şirketler, trafik sigortası poliçelerinin havuza aktarılmasının sektöre zarar verdiği görüşünde birleşiyor. Bu durum, sigorta şirketlerini serbest tarife uygulamasına geçilmesi konusunda talep yaratmaya itiyor, ancak araç sahipleri ise zorunlu trafik sigortası fiyatlarının artabileceği endişesini taşıyor” dedi.



Bozyel, sektör temsilcilerinin konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, ulusal alanda serbest tarife sisteminin esas olduğunu vurgulayarak, havuz sisteminin sürdürülebilir olmadığına dikkat çektiğini ifade etti. Şirketlerin, serbest piyasaya geçilmesi ve daha uygun teminatlar oluşturulması gerektiğini savunduklarına işaret eden Bozyel, şöyle devam etti:



“Şu anda poliçelerin kaza başı maddi teminat limitinin 200 bin TL olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu miktarın yeterli olmadığını düşünüyor ve teminatların makul bir seviyeye getirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Havuz sisteminin eleştirildiği bu dönemde, sektörün ve araç sahiplerinin beklentileri arasında denge sağlanması için yapısal değişikliklerin ön planda olması beklenmekte. Sektör temsilcileri, sigorta poliçelerinin daha adil ve rekabetçi bir ortamda sunulabilmesi için atılacak adımların sektörü güçlendireceğine inanıyor. Bu süreçte, tüketicilerin ve sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm bulunması hedefleniyor.”