Sayısal Loto da zamlandı

Zengin olma hayaliyle şans oyunları bayilerine giden vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto’da kolon fiyatına gelen zamla karşılaştı.

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Sayısal Loto da zamlandı

Ekonominin kötü gidişiyle beraber geçim sıkıntısı çeken vatandaşın umut kapılarından birine zam geldi.

Şans oyunlarının en önemlilerinden biri olan Çılgın Sayısal Loto’da kolon fiyatı 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.

Çılgın Sayısal Loto’da Süper Star'lı kolon da 9 TL oldu.

Yapılan zammın ardından tam kupon fiyatı da 90 TL’ye yükseldi.

Öte yandan; Şans Topu, Süper Loto ve On Numara’da ise kolon fiyatları sabit kaldı.

DEMİRÖREN’E GEÇMİŞTİ

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na geçirilmiş, 2020’de de iktidara yakın Demirören grubu ve İtalyan ortağına ait Sisal Şans’a ‘hasılat paylaşımı modeli’yle devredilmişti.

Bu anlaşmadan sonra düzenlenen bazı çekilişlerde şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum Meclis gündemine taşınmıştı. Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini de ‘mevzuat eksikliği’ nedeniyle hiç kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

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