BDDK'den GSD Varlık Yönetim'e Faaliyet İzni

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verildi. GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye, Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları ile devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında faaliyet izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete de yayımlandı.

Buna göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 04.04.2024 tarihli ve 10891 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin Işlemler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA