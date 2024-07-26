Rekabet Kurumu Onayladı: Dev Şirket Resmen Satıldı
Türkiye İş Bankası'nı bünyesinde bulunduran İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., mayıs ayında yapılan anlaşma ile spor giyim mağazası 'Sportive' hisselerinin yüzde 50'sinin 480 milyon lira bedelle Fiba Grubu'na satılacağını duyurmuştu. Rekabet Kurumu, dün yapılan açıklama ile satış işleminin onaylandığını belirtti. Devir işlemlerinin ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.
Türkiye'nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile iştiraklerini TİBAŞ Holding çatısı altında toplayacağını duyururken, bir satın alma anlaşması ile kamuoyunda gündem olmuştu.
Türkiye'nin en büyük spor giyim mağazaları arasında yer alan 'Sportive' markasına ait hisselerin yüzde 50'si, 30 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile Fiba Perakende'ye (Marka Mağazacılık AŞ) 480 milyon lira bedel karşılığında satılmıştı.
REKABET KURUMU DEVİR İŞLEMLERİNİ ONAYLADI
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan 25 Temmuz tarihli duyuruda, satış işlemine ilişkin "İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tek kontrolünde bulunan Sportive Spor Malzemeleri Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Marka Mağazacılık AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi." ifadelerine yer verildi.