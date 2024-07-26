Rekabet Kurumu Onayladı: Dev Şirket Resmen Satıldı

Türkiye'nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile iştiraklerini TİBAŞ Holding çatısı altında toplayacağını duyururken, bir satın alma anlaşması ile kamuoyunda gündem olmuştu.

Türkiye'nin en büyük spor giyim mağazaları arasında yer alan 'Sportive' markasına ait hisselerin yüzde 50'si, 30 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile Fiba Perakende'ye (Marka Mağazacılık AŞ) 480 milyon lira bedel karşılığında satılmıştı.

REKABET KURUMU DEVİR İŞLEMLERİNİ ONAYLADI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan 25 Temmuz tarihli duyuruda, satış işlemine ilişkin "İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tek kontrolünde bulunan Sportive Spor Malzemeleri Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Marka Mağazacılık AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi." ifadelerine yer verildi.



