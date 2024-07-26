Kalamış Limanı'nın Yeni İşletmecisine Bir İhale Daha!

Antalya'da inşaat sektöründe tanınan bir isim olan Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan, Kalamış Yat Limanı ihalesinin ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan bir ihale daha kazandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı; Aydın ili, Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2804 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı, toplam 20.353,54 m² yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifin 351 milyon Türk Lirası bedelle Vahit Karaarslan tarafından verildiği belirtildi.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERMİŞTİ

Karaaslan, son olarak Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesini de kazanmıştı.

Vahit Karaaslan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde 505 milyon dolarla en yüksek teklifi vermişti.