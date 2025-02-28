Ramazan Sofrası Kurmak 2024'e Göre Yüzde 45 Daha Pahalı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) 'Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması' sonuçlarını paylaştı. Buna göre temel ürün gruplarında 2024'te Ramazan ayındaki mutfak harcamaları 7 bin 249 TL iken; 2025'teki maliyet 10 bin 565 TL'ye yükseldi.

Yıllık artış yüzde 45.75'i buldu. Mercimekte yüzde 51.61; kırmızı ette yüzde 55.10; ayçiçek yağında yüzde 62.28 artış ölçüldü. En yüksek maliyet farkı yüzde 121.79 ile kahvede meydana geldi. Yüzde 9.75 ile ise en düşük fark salçada oldu.

'ASGARİ ÜCRET ARTIŞI, GIDA ENFLASYONUNA YETİŞEMEDİ'

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce de sonuçları sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Ramazan sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı. Yüksek gıda enflasyonu ramazan sofralarını da vurdu. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu yüzde 10’un altında. Türkiye’deki gıda enflasyonu Avrupa’daki 10 ülkedeki gıda enflasyonunun toplamı kadar. Aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücretlerdeki artış gıda enflasyonuna yetişemediği için bu yıl Ramazan sofraları küçülecek, halkımız Ramazan Ayı’nı ne yazık ki buruk yaşayacak."

Kaynak: Haber Merkezi