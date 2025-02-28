Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin 28 milyar 900 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi Geriledi

Merkez Bankası, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının ocak ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ocakta 3,7 milyar dolar azalarak, 32,6 milyar dolardan 28,9 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,8 milyar dolar azalarak 26 milyar dolardan 23,2 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 900 milyon dolar azalarak 6,6 milyar dolardan 5,7 milyar dolara düştü.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise aralık ayında sıfırlanmıştı.

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Kaynak: AA

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