Ramazan Ayında e-ticaret Rekoru: 50 Milyar Liralık Ek Alışveriş Bekleniyor

Gıda alışverişlerinin yanı sıra küçük mutfak aletlerinin satın alımında da yoğunluk yaşanırken, alışverişlerin ağırlıklı olarak iftar ile sahur saatleri arasında gerçekleştiği gözlemleniyor. Sektör temsilcileri, ramazan ayında yurt dışında yaşayan Müslümanların Türkiye'den verdikleri siparişlerde artış yaşandığını belirterek, kayısı, baklava, gül suyu, fındık, zeytinyağı, bal, sucuk, pastırma, kuru incir gibi ürünlerin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'den talep gördüğünü ifade ediyor.

Konuya ilişkin konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, vatandaşların çevrim içi alışveriş tercihinin her geçen gün arttığını belirterek, "Ramazan ayında özellikle gıda ve süpermarket alışverişlerinin önemli ölçüde e-ticarete kaydığını net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de halihazırda aylık yaklaşık 200 milyar liralık e-ticaret hacmi bulunuyor." diye konuştu.

Araştırmaların tüketicilerin yüzde 60'tan fazlasının ramazan ayında daha fazla alışveriş yaptığını gösterdiğine işaret eden Çevikoğlu, şimdiden gözlemlenen hareketliliğin ramazan ayında toplam alışveriş tutarının önemli ölçüde artacağını ortaya koyduğunu ifade etti.

50 MİLYAR LİRALIK EK ALIŞVERİŞ BEKLENTİSİ

Çevikoğlu, sektör genelinde ramazan ayına özel 50 milyar liralık ek alışveriş beklentisi oluştuğunu kaydederek, bu ayda e-ticaret hacminin 250 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Tüketicilerin ramazan hazırlıklarının neredeyse bir hafta önceden başladığını belirten Çevikoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Alışverişe erken başlayan vatandaşlar, e-ticaret üzerinden yapılan gıda alışverişlerini de hareketlendiriyor. Pek çok e-ticaret pazar yeri, perakendeci ve marka ramazan ayına özel ürünler, kampanyalar ve teklifler geliştiriyor. Bunların başında elbette ramazan ayının vazgeçilmezi olan ve yoğunlukla gıda ve süpermarket ürünleri içeren koliler oluyor. Örneğin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi, vatandaşların ramazan kolilerine uygun fiyatlarla erişebilmesi için çeşitli indirimler uyguluyor. Bu kapsamda ramazan kolilerine büyük ilgi olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. En çok ramazan kolisi sipariş edilen şehirler arasında İstanbul, Ankara, Bursa yer alıyor."

"FİNLANDİYA'YA BAKLAVA, GÜLLAÇ, BREZİLYA'YA TÜRK KAHVESİ"

Çevikoğlu, bu dönemde hurma, güllaç, bakliyat, un, şeker, kuru yemiş satışlarının öne çıktığını, gıda alışverişlerinin yanı sıra küçük mutfak aletlerinin satın alımında da yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Alışverişlerin ağırlıklı olarak iftar ile sahur saatleri arasında gerçekleştiğinin gözlemlendiği bilgisini veren Çevikoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da benzer bir eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz. Önceki yıllardan edindiğimiz tecrübe özellikle akşam 22.00 ile sahur arasında artan bir trafik eğiliminin yine olacağını gösteriyor. Bu saatler arasındaki alışverişler genelde elektronik, kozmetik, giyim, aksesuar gibi ürünler oluyor. Bakliyat, kuru yemiş gibi gıda alışverişlerinin biraz daha erken saatlerde yapıldığını söylemek yanlış olmaz." şeklinde konuştu.

Çevikoğlu, yurt dışında yaşayan Müslümanların da özellikle ramazanda Türkiye'den verdikleri siparişlerin artış gösterdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kayısı, baklava, gül suyu, fındık, zeytinyağı, bal, sucuk, pastırma, kuru incir gibi yöresel ürünlerimiz en çok Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'den talep görüyor. Örneğin Finlandiya'ya baklava, güllaç, Brezilya'ya Türk kahvesi, Çin'e zeytinyağı, İspanya'ya kayısı, Avustralya'ya fındık, Suudi Arabistan'a gül suyu satışları talepler doğrultusunda gerçekleşebiliyor."

"E-TİCARETTE TÜRKİYE GENELİ CİRO ARTIŞ BEKLENTİSİ EN AZ YÜZDE 35"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli de ramazan ayının başlamasıyla e-ticaret sektöründe yukarı yönlü bir hareketlenme beklediklerini belirterek, "Bu dönemde en çok paket servis hizmeti veren işletme ve market pazar yerlerinin siparişlerinde artış oluyor. E-ticarette Türkiye geneli ciro artış beklentisi en az yüzde 35." diye konuştu.

Paket servis hizmeti veren işletme ve market pazar yerlerinin ek motokurye istihdamı da yapmaya başladığını aktaran Çiğdemli, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı boyunca evde veya ofiste masa başında fazla vakit geçirilecek olmasından dolayı, elektronik kategorisi satış hacminde de artış bekleniyor. Ayrıca bayram alışverişlerinin başlaması ve mevsim değişiminden dolayı tekstil, moda kategorisinde de bir yoğunluk bekliyoruz. Turizm sezonunun yaklaşması da online otel ve tatil köyü randevularına bu aydan itibaren yansıyacaktır."

Kaynak: AA