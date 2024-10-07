Quick Sigorta Altın Ödül Aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ME-NOVA ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) işbirliğiyle düzenlenen 13'üncü Sigorta Haftası kapsamında İstanbul'da 3'üncü Sigorta Zirvesi ve Antalya'da 3'üncü Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi gerçekleştirildi.

Etkinliklerde özellikle çocuklara yönelik sigorta bilinci geliştirme çalışmaları dikkati çekti. TSB'nin hazırladığı "Sigorta ve Güvence" temalı çocuk kitapları, çeşitli eğitim kurumlarında dağıtıldı.

Hafta kapsamında Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) tarafından düzenlenen “41.Dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı” mezuniyet töreninde dereceye girenler, plaketlerini teslim aldı.

Maher Holding'e bağlı Quick Sigorta çalışanı Cansu İrem Kışla, programda birinci olurken Edanur Yeşildağ, yangın ve mühendislik branşında ikinci oldu. Grup, yeni dönem eğitim programında TSEV’e en çok öğrenci gönderen kurum oldu.

Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen 3'üncü Sigorta Zirvesi'nde Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye sigorta piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Yaşar, Türkiye'nin sigorta penetrasyonunu artırmak için stratejik önerilerde bulunarak acentelerin branş ve iş modeline göre lisanslanmasının önemini vurguladı.

Zirvenin ikinci gününde düzenlenen "Smart-i Awards" ödül töreninde Quick Sigorta, "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "Quick Finansal Dijital Ekosistemi" Projesi'yle altın ödüle layık görüldü.

3'ÜNCÜ ULUSLARARASI SIGORTA FUARI VE KONGRESI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTIRILDI

Hafta kapsamında Antalya'da düzenlenen 3'üncü Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi’nde çeşitli paneller ve sunumlar gerçekleştirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK) Başkanı Levent Korkut ve TSB Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Noyan Doğan'ın sunduğu "Bakış" programına konuk olarak sektörün güncel konularını ele aldı.

Yaşar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sigortacılık Sektöründe Dağıtım Kanalları Sorunları ve Acentelerin Finansal Markete Dönüşümü" panelinde SEDDK Grup Başkanı Melih Özbulut, Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin, HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşçan, TOBB SAİK Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz ve Brokerler Derneği Başkanı Cenk Ecevit, sektörün dağıtım kanallarındaki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

Maher Holding şirketlerinden Valde'nin Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Azak Yaşarkurt, dijital dönüşümün sigorta sektörüne etkilerini değerlendirdi. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da asistans hizmetlerinin sektördeki rolünü anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar, Sigorta Haftası etkinliklerinin sektöre katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Tüm teknik ve organizasyonel aksaklıklara rağmen çok değerli içerikler ürettik ve bunlar YouTube gibi mecralarda sürekli ulaşılabilir durumda olacak. Bence bu, her şeyden daha önemli. Sonuçta iş yapmak isteyenler oturup konuşuyor, standartları tıklım tıklım dolduruyorlar. El ele vererek bundan çok daha iyisini yapabiliriz çünkü ihtiyaç var. Tüm sektörün bir arada olduğu İstanbul dışında çok az etkinlik yapılıyor, bunların artması lazım. Belki Antalya dışında illere taşımak gerekir ancak ne olursa olsun bu yılki çalışmayı da başarılı buluyorum. Sonuçta yapılmış, yapılmamıştan iyidir. Sigorta bilincinin yaygınlaştırılması ve sektörün sürdürülebilir büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA