Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e Ziyaret: Hangi Konular Görüşüldü?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. İmamoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e Ziyaret: Hangi Konular Görüşüldü?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti. Görüşmede metro projeleri ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin finansal sorunları ele alındı.

Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, Mehmet Şimşek'e teşekkür etti. İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim."

Kaynak: Gerçek Gündem

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