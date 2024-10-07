200 Liradan Satılıyordu Fiyatı Bir Anda Çakıldı: İzdiham Yaşandı! Taleplere Yetişemediler

Bolu'da kanlıca mantarı pazara yarı fiyatına düştü! 100 liradan satışa çıkan mantarlar vatandaşlar arasında büyük ilgi gördü. Ucuz mantarlar dakikalar içinde tükendi.

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200 Liradan Satılıyordu Fiyatı Bir Anda Çakıldı: İzdiham Yaşandı! Taleplere Yetişemediler

Bolu'da her pazartesi günü İhsaniye Mahallesi'ne kurulan pazar alanında kanlıca mantarları satışa sunulmaya başlandı. Son yağan yağmurların ardından ormanlarda kanlıca mantarı bolluğu oluştu.

200 Liradan Satılıyordu Fiyatı Bir Anda Çakıldı: İzdiham Yaşandı! Taleplere Yetişemediler - Resim : 1

VATANDAŞLAR İZDİHAM YARATTI

Çorum'dan topladıkları mantarları Bolu pazarında 100 liradan satışa sunan Ercan Kel'in ürünleri dakikalar içerisinde tükendi. Bolu pazarında 180-200 lira arasında satılan mantarın 100 liradan satışa çıktığını gören vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.

200 Liradan Satılıyordu Fiyatı Bir Anda Çakıldı: İzdiham Yaşandı! Taleplere Yetişemediler - Resim : 2

FİYATLAR YARI YARIYA GERİLEDİ

Müşterilerin taleplerine yetişemeyen satıcı Ercan Kel, “Acele ediyorlar mantar çok” dedi.
Mehmet Ulusoy, “Geçen hafta 200 liraydı, bu hafta 100 lira. Vatandaşlar kapış kapış alıyor. Yesin vatandaş” diye konuştu.

200 Liradan Satılıyordu Fiyatı Bir Anda Çakıldı: İzdiham Yaşandı! Taleplere Yetişemediler - Resim : 3

Mantarın fiyatının ucuz olduğu için aldığını ifade eden bir vatandaş ise “100 liradan aldık. Kimisi 180, kimisi 200 lira diyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Mantar Bolu Hasat
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