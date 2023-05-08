'Piyasalar Kılıçdaroğlu'nun zaferini satın aldı'

Bankacılık Endeksi'nin bugün yükselmesinin ardından değerlendirmede bulunan piyasa uzmanı "Piyasalar Kılıçdaroğlu'nun zaferini satın aldı" dedi.

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'Piyasalar Kılıçdaroğlu'nun zaferini satın aldı'

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlendi.

Sandıktan sonuçların çıkmasına 6 gün kala, kamuoyu araştırmacıları yaptıkları son anketlerin sonuçlarını müşterilerine ulaştırmaya başladılar.

BORSA’DA NELER OLUYOR?

Yerli ve yabancı ekonomistler ve yatırımcılar da seçimleri yakından takip ediyor.

Borsa İstanbul’da uzun süredir devam eden düşüşler bugün tersine döndü. Bazı endekslerde yukarı çıkışlar başladı.

Bir süredir düşüşte olan önemli endekslerden Bankacılık Endeksi bugün %8.30 civarın yukarı çıktı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN KAZANMASI SATIN ALINDI”

Gerçek Gündem’e konuşan bir piyasa uzmanı, piyasaların seçimleri yakından takip ettiğini ve buna göre pozisyon belirlediğini hatırlattı.

Uzmana göre; Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu yapılacak seçimleri kazanmasının piyasa tarafından satın alındı ve bu endekslere olumlu yansıdı.

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Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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