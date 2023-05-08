İkinci el otomobil sol şeride geçti, fiyatlar uçtu!

İkinci el otomobil fiyatları artan talep sonrası yetkili bayilerin yayımladığı liste fiyatlarını geçti.

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Sıfır otomobillerde yaşanan tedarik sorunu nedeniyle yetkili bayilerde sıfır otomobil bulmak zorlaştı.

Liste fiyatı üzerinden otomobil almak isteyenlere aylar sonrasına teslimat günü veriliyor. Sıfır araçlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci el otomobillere talep arttı. İkinci el otomobil fiyatları da sıfır otomobil fiyatlarını geçti. İkinci ele gösterilen talep fiyatları da uçurdu.

"OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLARAK KULLANIYOR"

İkinci el otomobil pazarındaki hareketlilik ile ilgili bilgi veren galerici Gökhan Ardeşen, fiyatların yüksek olmasına rağmen talebin fazla olduğunu ifade etti.

Ardeşen, '"Otomobil fiyatları yıl başından beri artıyor. Otomobillerin fiyatlarının sürekli artmasından dolayı yatırım amacıyla araç alanlar oluyor. İhtiyaç için değil de yatırım için otomobil alanların talebi de eklenince fiyatlar artıyor. Eskiden yatırım için konut alınırdı şimdi ise konuta göre otomobil daha ulaşılabilir olduğu için yatırım için tercih ediliyor'" dedi.

"SIFIR FİYATLARINI GEÇTİ"

Sıfır araçların bayilerde bulunmaması nedeniyle fiyatların arttığına da dikkat çeken Ardeşen, ''Yetkili bayilerde sıfır otomobil bulmak zorlaştı. Aylar sonrasına teslim tarihi veriliyor. Otomobil almak isteyenler bayilerde araç bulamayınca ikinci ele yöneliyor. İkinci elde de fiyatlar sıfır otomobil fiyatını geçti. Fiyatlar sürekli arttığı için ihtiyaç dışında otomobil alanlar araçların fiyatlarını yükseltiyor'' diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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