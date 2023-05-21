Piyasalar için kritik hafta: Hangi kararlar bekleniyor?

Geçen hafta yatırımcıların odağında merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, yoğun makroekonomik takvim ve ABD'de devam eden borç limiti krizi bulunurken, alınan karışık sinyallerle küresel piyasalarda yön arayışı devam etti.

Ekonomim'in haberine göre hafta boyunca ABD'nin borç limiti krizine ilişkin gelişmeler takip edilirken, dün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin, Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması borç limiti müzakerelerini yeniden açmaza soktu.

Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkililerinin "tamamen mantıksız" olduğunu öne sürerek müzakerelerin verimli olmadığı gerekçesiyle durakladığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak amacıyla McCarthy'ye gönderdiği mektupta, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu ve faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin şart olmayabileceğini ifade etti.

ABD'DE BÜYÜME VERİLERİNE ODAKLANILDI

ABD'de pay piyasaları, yoğun veri gündemi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin olduğu haftada pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta ülkede açıklanacak büyüme verileri ve FOMC toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de devam eden borç limiti krizine ilişkin gelişmelerin yatırımcılarının odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerin aranacağı makroekonomik verilerin de Fed'in gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.

22 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü imalat sektörü, hizmet, bileşik PMI ve yeni konut satışları, çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları, perşembe günü 1. çeyrek büyüme, cuma günü de kişisel tüketim harcamaları, dış ticaret dengesi, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

AVRUPA'DA GÖZLER PMI VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Avrupa borsalarında, bölgede enflasyonun açıklandığı haftada pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta bölge genelinde açıklanacak öncü PMI ve İngiltere'de enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yeni haftada pazartesi günü Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, salı günü bölge genelinde öncü imalat sektörü, hizmet ve bileşik PMI ve Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, çarşamba günü İngiltere'de enflasyon, perşembe günü Almanya'da ilk çeyrek büyüme ve cuma günü İngiltere'de perakende satış verileri takip edilecek.

ÇİN'İN FAİZ KARARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Asya borsalarında geçen hafta Hong Kong hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japon ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerden güçlü büyümesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi. Gelecek hafta ise Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, PBoC'nin ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını düşürebileceği yönündeki piyasa beklentilerinin günden güne güçlendiğini anımsatarak, para piyasalarında bankanın en düşük kredi faiz oranın da değişikliğe gitmeyeceğinin fiyatlandığını kaydetti.

22 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Çin'de faiz kararı, salı Japonya'da imalat sektörü ve hizmet PMI, cuma Japonya'da Tokyo TÜFE verileri takip edilecek.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi, yüzde 6,13 değer kaybıyla 4.501,73 puandan kapanırken, gelecek hafta için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararına çevrildi.

Yeni haftada hafta yurt içinde pazartesi günü Yurt Dışı ÜFE, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi, salı günü Finansal Hizmetler Güven Endeksi, çarşamba günü kapasite kullanım oranı, perşembe günü TCMB faiz kararı ve cuma günü de turizm istatistikleri verileri takip edilecek.

Öte yandan, AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.