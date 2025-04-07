Piyasa Sahte Altınla Doldu! Gerçeğini Ayırt Etme Yöntemi Değişti, Kuyumcular Uyarıyor

Son dönemde sahte ve düşük ayarlı altın satışlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sahte altınların piyasaya sürüldüğünü ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Başman, sahte altını anlamanın yollarının da değiştiğini belirtti.

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Piyasa Sahte Altınla Doldu! Gerçeğini Ayırt Etme Yöntemi Değişti, Kuyumcular Uyarıyor

Son dönemlerde sahte ya da ayarı düşük altın satışlarında artış yaşandı. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, yalnızca bir kuyumcuya gerçek bir firmanın ismi kullanılarak 31 adet sahte 1 gram altın satıldığını açıkladı. Bu sahte altınların tasarımının, paketinin ve logosunun da birebir taklit edildiğini söyledi. Durumu fark eden kuyumcu, ürünü incelenmek üzere Kuyumcular Odası’na iletti.

Piyasa Sahte Altınla Doldu! Gerçeğini Ayırt Etme Yöntemi Değişti, Kuyumcular Uyarıyor - Resim : 1

Altının yatırım aracı olarak cazibesinin arttığı bu dönemde, dolandırıcıların da boş durmadığını vurgulayan Başman, şu ifadeleri kullandı:

“Altın, en çok para kazandıran materyallerden biri. Fiyatların yükselmesi, faizlerin düşmesi gibi nedenlerle insanlar altına yöneliyor. Bu da kötü niyetli kişilere fırsat doğuruyor. Sahte bilezikler, sahte gram altınlar piyasaya sürülüyor.”

Piyasa Sahte Altınla Doldu! Gerçeğini Ayırt Etme Yöntemi Değişti, Kuyumcular Uyarıyor - Resim : 2

SAHTE ALTINI ANLAMANIN YOLU DEĞİŞTİ

Kuyumcular Odası olarak oluşturdukları WhatsApp grubu sayesinde esnafa anlık uyarılar gönderdiklerini belirten Başman:

“Altının sahte ya da düşük ayarlı olduğunu grupta hemen paylaşıyoruz. Eskiden taşla ya da mihenkle anlayabiliyorduk ama şimdi teknoloji ilerledi. Artık keserek içine bakmamız gerekiyor.”

'MUTLAKA KONTROL EDİN'

Başman, vatandaşların paketli altın alırken mutlaka açtırarak kontrol etmeleri gerektiğini, esnafın da ürünleri serin numaralarıyla internetten doğrulamasını tavsiye etti. Büyük firmaların sahtecilikle mücadele için ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Başman, “1, 5, 10 ve 50 gram bar altınların hepsinin seri numarası vardır. Bu numaralar online sistemden kontrol edilebilir” dedi.

Kaynak: İHA

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