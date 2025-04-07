Emlak Konut Kampanyası Başvuru Tarihi, Ödeme Planı Ve Projeleri Nedir?
Emlak Konut’un başlattığı kampanya, başvuru süresinin 27 Nisan’a kadar uzatılmasının ardından, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 farklı konut projesini kapsayan bu kampanyada, şu ana kadar 2 bin konut için ön protokol imzalandığı duyuruldu. Konut teslimleri, hemen yapılabileceği gibi, tercihe bağlı olarak üç yıl sonraya kadar ertelenebiliyor. İşte Emlak Konut'un 2025 kampanyasına dair tüm detaylar...
Emlak Konut’un "Kazançlı Yatırım Kampanyası", başlattığı 19 Şubat tarihinden itibaren büyük bir ilgiyle karşılaştı. Başlangıçta 23 Mart 2025 olarak belirlenen başvuru süresi, vatandaşların yoğun talebi üzerine 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyaya gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek, başvuru süresinin uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.
Yılmaz, kampanya kapsamında şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşın talep formu doldurduğunu ve satış ofislerinde randevulu sistemle misafir kabul edildiğini dile getirdi. Ayrıca, 2 binden fazla vatandaşın satış işlemlerinin tamamlandığını ve web sitesi ile çağrı merkezi aracılığıyla gelen tüm taleplere dönüş yapılabilmesi için süre uzatımına gidildiğini belirtti.
KAMPANYAYA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar, Emlak Konut’un satış ofislerine giderek başvurularını tamamlayabilecekler.
EMLAK KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANLARI
Emlak Konut, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere üç farklı ödeme planı seçeneği sunuyor.
Birinci Model: Peşinatsız azalan taksit seçeneği sunuluyor. Bu modelde, peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı bulunuyor ve taksitler her geçen ay azalıyor. Ayrıca, %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme yapılabiliyor.
İkinci Model: İlk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Bu seçenek, ev alıcılarına toplamda %12 oranında bir kazanç sağlıyor. Ayrıca, %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme imkânı sunuluyor.
Üçüncü Model: Leasing destekli finansman modeli ile esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Peşinatsız veya tercihe göre belirlenen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile finansman sağlanabiliyor. Ayrıca, 120 aya kadar vade imkânı da mevcut.
EV TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Emlak Konut’un kampanyasında yer alan projelerin teslim tarihleri, projeye bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu yıl teslim edilecek projelerin yanı sıra, teslimat süreleri üç yıla kadar uzatılabilen projeler de bulunuyor.
EMLAK KONUT PROJELERİ
Emlak Konut, kampanya kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki farklı bölgelerde yer alan 25 konut projesini satışa sunuyor. Bunlar arasında yer alan bazı projeler ise:
Yenişehir Evleri Arnavutköy - İstanbul
Balıkesir Emlak Konutları - Balıkesir
Kuzey Adalar Kartal - İstanbul
Allsancak - İzmir
Başakşehir Avrasya Konutları Cadde - İstanbul
Batı Yakası - İstanbul
Barbaros 48 - İstanbul
Ebruli Kayaşehir - İstanbul
Evora İzmir - İzmir
Gölyaka İstanbul - İstanbul
Hayat Flora - İstanbul
Majör Gölyaka - İstanbul
Meydan Başakşehir - İstanbul
Nezihpark Bahçekent - İstanbul
Nidapark İstinye - İstanbul
Park Yaşam Antalya - Antalya
Park Yaşam Çınarköy - İstanbul
Senfoni Etiler - İstanbul
Tual Asya - İstanbul
Tual Gölyaka - İstanbul
Vadi Panorama - İstanbul
Yeni Levent - İstanbul
Göktürk Kemer Evleri - İstanbul
Odak İstanbul - İstanbul (detaylar henüz açıklanmadı)
DETAYLI BİLGİ NEREDEN ALINIR?
Emlak Konut’un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, www.emlakkonut.com.tr web sitesinden, 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabilirler.
Kaynak: Haber Merkezi