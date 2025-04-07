Emlak Konut Kampanyası Başvuru Tarihi, Ödeme Planı Ve Projeleri Nedir?

Emlak Konut’un "Kazançlı Yatırım Kampanyası", başlattığı 19 Şubat tarihinden itibaren büyük bir ilgiyle karşılaştı. Başlangıçta 23 Mart 2025 olarak belirlenen başvuru süresi, vatandaşların yoğun talebi üzerine 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyaya gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek, başvuru süresinin uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yılmaz, kampanya kapsamında şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşın talep formu doldurduğunu ve satış ofislerinde randevulu sistemle misafir kabul edildiğini dile getirdi. Ayrıca, 2 binden fazla vatandaşın satış işlemlerinin tamamlandığını ve web sitesi ile çağrı merkezi aracılığıyla gelen tüm taleplere dönüş yapılabilmesi için süre uzatımına gidildiğini belirtti.

KAMPANYAYA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar, Emlak Konut’un satış ofislerine giderek başvurularını tamamlayabilecekler.

EMLAK KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANLARI

Emlak Konut, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere üç farklı ödeme planı seçeneği sunuyor.

Birinci Model: Peşinatsız azalan taksit seçeneği sunuluyor. Bu modelde, peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı bulunuyor ve taksitler her geçen ay azalıyor. Ayrıca, %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme yapılabiliyor.

İkinci Model: İlk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Bu seçenek, ev alıcılarına toplamda %12 oranında bir kazanç sağlıyor. Ayrıca, %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme imkânı sunuluyor.

Üçüncü Model: Leasing destekli finansman modeli ile esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Peşinatsız veya tercihe göre belirlenen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile finansman sağlanabiliyor. Ayrıca, 120 aya kadar vade imkânı da mevcut.

EV TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emlak Konut’un kampanyasında yer alan projelerin teslim tarihleri, projeye bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu yıl teslim edilecek projelerin yanı sıra, teslimat süreleri üç yıla kadar uzatılabilen projeler de bulunuyor.

EMLAK KONUT PROJELERİ

Emlak Konut, kampanya kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki farklı bölgelerde yer alan 25 konut projesini satışa sunuyor. Bunlar arasında yer alan bazı projeler ise:

Yenişehir Evleri Arnavutköy - İstanbul

Balıkesir Emlak Konutları - Balıkesir

Kuzey Adalar Kartal - İstanbul

Allsancak - İzmir

Başakşehir Avrasya Konutları Cadde - İstanbul

Batı Yakası - İstanbul

Barbaros 48 - İstanbul

Ebruli Kayaşehir - İstanbul

Evora İzmir - İzmir

Gölyaka İstanbul - İstanbul

Hayat Flora - İstanbul

Majör Gölyaka - İstanbul

Meydan Başakşehir - İstanbul

Nezihpark Bahçekent - İstanbul

Nidapark İstinye - İstanbul

Park Yaşam Antalya - Antalya

Park Yaşam Çınarköy - İstanbul

Senfoni Etiler - İstanbul

Tual Asya - İstanbul

Tual Gölyaka - İstanbul

Vadi Panorama - İstanbul

Yeni Levent - İstanbul

Göktürk Kemer Evleri - İstanbul

Odak İstanbul - İstanbul (detaylar henüz açıklanmadı)

DETAYLI BİLGİ NEREDEN ALINIR?

Emlak Konut’un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, www.emlakkonut.com.tr web sitesinden, 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi