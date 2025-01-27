Parasını da Ödediler ama Hiçbiri Ortada Yok: Araç Tescil Sistemi Kilitlendi! Plaka Alamayanlar Onları Suçladı

Araba fiyatları yükselince vatandaşlar çareyi iki tekere yönelmekte bulmuştu. Bu nedenle geçtiğimiz yıl motosiklet satışları 2023’ün ardından 2024’te de tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Artış yüzde 26 olurken satış adedi ise 1,2 milyonun üzerine çıktı.

YÜZDE 76’SI 250 CC VE ALTINDA

Elektrikli modellerin satıştaki payı da oldukça dikkat çekti. Orada da oran yüzde 20’lere ulaşırken en yüksek satış hacmi kısmen düşük vergi oranına sahip sınıflardan geldi.

Pazarın yüzde 76’sını 250 cc ve altındaki motosikletler oluşturdu. Üzerindeki modellerin satışları ise yüzde 4 oranında gerçekleşti.

Satış rakamlarındaki bu yükseliş sektörde başka sorunları da beraberinde getirdi. Araç tescil sistemi ARTES’te satışların kilitlendiği iddia edildi. Türkiye Gazetesi’nden Ali Çelik’in haberinde, 2024 model yılına ait araçların satışı, ARTES tarafından onaylanmıyor. Resmî makamlar bunun için markalardan stok ve model bilgileri konusunda rapor isterken, parasını ödediği hâlde plaka çıkaramayan vatandaş bayileri suçluyor.

Sistem 2025 model motosikletler için çalışır vaziyette olsa da motosiklet pazarında yeni modellerin piyasaya çıkması genelde Şubat ve Mart ayını buluyor. Halen 2025 yılına ait birçok markada araç stoku yok.

EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLDİ

Öte yandan 31 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan kararla motosikletlere de ek gümrük vergisi getirildi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin yapılan değişikliklerle, ilgili karar neticesinde motosikletlerin birim gümrük kıymet bedelleri güncellendi. Dolayısıyla 2025 model yeni motosikletler, bu karar doğrultusundan yeni vergi sistemi ile gümrüklendirilecekler. Sektör temsilcileri ise konuyla ilgili bakanlıkla görüşme talep etmiş durumda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi