Gram Altın Fiyatları 3200 Liraya Dayanmıştı! Herkesi Kuyumcuya Koşturacak Gelişme: İslam Memiş, 'Yeni Zirvelerle Yola Devam' Diyerek Açıkladı

Altın fiyatları kritik ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı haftasına düşüşle başladı. Fed'in yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek faiz toplantısı öncesinde ABD dolarının yeni haftaya yükselişle başlaması ons altın fiyatını aşağı çekti.

ABD DOLARI TRUMP SONRASI DEĞER KAZANIYOR

Doların güçlenmesinde ise Trump'ın Kolombiya'ya gümrük vergileri ve yaptırımlar da dahil olmak üzere kapsamlı önlemler uygulayacağını söylemesi, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin Cumartesi günü uygulamaya girmeleri olasılığının artması etkili oldu.

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında yüzde 0,2'nin üzerinde değer kazanmasının ardından ons altın Cuma gününe göre yütde 0,5 düştü.

Ons altın bu sabah 2754,16 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda yüzde 0,46 kayıpla 2758,22 dolarda.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde gram altın fiyatları bankalararası serbest piyasada geçtiğimiz hafta 3.196 TL’ye kadar çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Altın gram fiyatı yeni haftada düşüşe geçti. Şu sıralar 3.161 TL’den ekranlara yansıyor.

Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları da aynı dakikalarda 5.384 TL’den, Cumhuriyet altını ise 21.760 TL’den değerleniyor.

BELİRSİZLİK ALTINA DESTEK VEREBİLİR

IG market stratejisti Yeap Jun Rong, "Altının zayıflığının ana sorumlusu ABD doları olabilir. Bununla birlikte, mevcut hareket, ABD-Kolombiya ticaret gerilimleri etrafındaki güvenli liman akışlarının potansiyel olarak yardımıyla sarı metal için aşağı yönün hala sınırlı olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Ticaret önlemlerine ilişkin belirsizliklerin duygulara hakim olması muhtemel olduğundan, ileride altın fiyatları için daha fazla yukarı yönlü bekleyebiliriz” dedi.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise ons altın fiyatlarının şu anda pahalı olduğunu ifade ederek, “2.680 – 2.650 – 2. 600 dolar seviyelerini görmem gerek” dedi. Uzman isim orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getirirken, “Ama aşağıda benim seviyelerim gelmeden girmem” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“Gram altının 3.100 lira seviyesinin altına sarkması gerek” diyen Memiş, “Alacaklar da satacaklar da beklemeli. Kısa vadede düşüş sonrasında yeni zirvelerle yola devam” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi