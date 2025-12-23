Özgür Özel'den Yeni Asgari Ücrete İlk Tepki! '2026 Geçim Yılı Değilse Seçim Yılı'

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücret için belirlenen rakama tepki göstererek "Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı. Özel, sandık çağrısı yaparak "2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır!" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 28 bin 75 TL olmasına tepki gösterdi.

Özel'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti.

Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok! İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur!

Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. 25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır!!!"

