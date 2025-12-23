Piyasalar Yangın Yeri! Çeyrek Altın 10 Bin TL'yi Geçti

Altın fiyatlarındaki yükseliş tam gaz sürerken, çeyrek altından yeni bir rekor geldi. Çeyrek altın, piyasaların kapanış saatine doğru 10 bin TL'nin üzerine çıktı.

Artan jeopolitik gerilimler ve Fed'den daha fazla faiz indirimi beklentisiyle altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Ons altın iki gün üst üste güne tarihi rekor kırarken son olarak çeyrek altın da rekor tazeledi. Güne artışla başlayan gram altın, saat 17.00 itibarıyla 6.180 TL'yi aştı. 5 bin dolara yaklaşan ons altın ise 4 bin 477 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 10 bin TL'yi geçti.

'ALTIN VE GÜMÜŞTE HENÜZ ZİRVEYİ GÖRMEDİK'

Altın bu yıl yüzde 70 oranında değer kazandı ve 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansına ilerledi. Analistler, altın fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminde merkez bankalarının alımlarına devam etmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD-Venezuela arasındaki gerilim, belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak altını yatırımcıların radarında tutuyor” dedi. Waterer, ABD faiz oranlarının daha da gevşeyeceği beklentisiyle bu hafta altının, daha geniş çaplı bir pozisyon değişiminin parçası olarak sert yükseldiğini de ekledi.

Waterer, alıcıların değerli metalleri portföyleri çeşitlendirmek ve değer korumak için etkili bir araç olarak görmeye devam ettiğini belirterek, “Altın ya da gümüşte henüz zirveye ulaştığımızı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

