Özgür Demirtaş 'toplanın anlatıyorum' dedi, ekonomide neler olacağını söyledi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dövizdeki durumu yorumlarken "Dövizi kontrol etmenin maliyeti, serbest bıraktığınız anda ortaya çıkacak maliyetten çok daha fazla. Bırakın yapılan hataların karşılığı tam ortaya çıksın. Türkiye büyük ülke, gerçeklerle erken yüzleşirse sonunda toparlar" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Demirtaş şunları yazdı: "Kontrol etmek için Milyarlarca Dolar yaktık. Sonuç Sıfır. Kontrol etmeye çalışmayın. Bırakın yapılan hataların karşılığı tam ortaya çıksın. Türkiye büyük ülke, gerçeklerle erken yüzleşirse sonunda toparlar."

YEREL SEÇİMLER SONRASINA BIRAKMAYIN

Toplanın ne olacağını yazayım: Hükümet sondan ikinci videomda bahsettiğim Vitrin-Makyaj Ekonomi Modelini seçerse, Yerel seçimlere kadar yarım yamalak ekonomiyi götürür. Yerel Seçimler sonrası ise Büyük İşsizlik ve Kobiler için büyük sıkıntı gelir. Yerel seçimler sonrasına bırakmayın. Şimdiden her şeyi yaşayıp, yapısal reformlara girişelim."