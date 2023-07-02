AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşıma yüzde 90 zam!

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 90’a yakın zam yaptı.

Dev zammın gerekçesi olarak artan maliyetler gösterilirken, 3 Temmuz pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zam, otobüs, tramvay ve minibüslerde uygulanacak.

Zamlı tarifeye göre ise, öğrenci biletleri 2,5 TL'den 4 TL'ye, tam bilet ücretleri ise 4,5 TL'den 8,5 TL'ye yükselecek.

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerine düzenleme yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şunları söyledi:

"04 Temmuz 2022 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs ücret düzenlemesinin üzerinden 12 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla minibüs indi- bindi ücretimiz 8,5 TL, mesafesine göre 10-11 TL olarak güncellenmiştir. Alınan karar 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem