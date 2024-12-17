Otomobil Satışları da Dahil Ediliyor! Ömer Bolat Meclis'ten Duyurdu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

İlan sitelerinde kimlik bilgisini doğrulamadan giriş yapılamıyordu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının ikinci adımı olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025’te başlayacak. Kayıt dışılık ile mücadele kapsamında atılan bu adım ilk olarak kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu olacak. Satılık ilanlarında ise şimdilik uygulama mevcut hali ile işleyecek.

SIRADA OTOMOBİL İLANLARI VAR

Taşınmaz ilanlarının ardından ise uygulamanın kapsamı genişletilerek otomobil ilanları da düzenlemeye dahil edilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR’ İDDİALARINA CEVAP

Bolat, ayrıca ‘vergi borçları siliniyor mu’ sorusuna da kürsüden yanıt verdi: “Vergi harcamalarına sadece sermaye kesimine sağlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bakın en büyük vergi harcama kalemi nedir biliyor musunuz? Asgari ücretten vergi almamanızın 2025 yılındaki maliyeti 853 milyar TL neredeyse tüm vergilerin üçte biri ediyor. Vergi borçlarını silindiği yönündeki yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

KAYIT DIŞILIK İLE MÜCADELE MESAJI

Sürekli zarar beyan eden, aşırı düşük kar beyan edenleri tespit edip incelemeye alıyoruz denetimleri yürütüyoruz. Kayıt dışılıkla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi