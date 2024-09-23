Otomobil Alacaklar Dikkat! Kampanyalar Başlıyor

Otomotiv pazarı yılın son çeyreğine girmek üzere. Sıfır otomobil zamları, ikinci el fiyatları, yeni ÖTV değişiklikleri, döviz kurları ve bankaların teklif ettiği vade oranları vatandaşın satın alma kararlarını etkiliyor. Yaşanan bütün gelişmeler sonucunda Türkiye otomobil pazarının değerlendiren Hüsamettin Yalçın “Eylül ayını mercek altına aldığımızda geçen yılın aynı dönemine göre sıfır kilometre otomobil fiyatlarında yüzde 17, ikinci elde ise yüzde 15’lik artış yaşandığını görüyoruz” dedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Yalçın, yaşanan son gelişme olarak yüzde 5,5’lik kur artışının sıfır araçlara yansıtıldığına dikkat çekerek; “Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat makası geçtiğimiz temmuz ayına kadar çok dar bir aralıktaydı. Mesela 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometre hatta 10 bin kilometrede temiz ikinci elinde fiyatlar 1,3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL seviyesindeydi. Dolayısıyla talep hep sıfır kilometre araca kaydı. Tüketici, sıfır kilometre araç fiyatına yakın ikinci el araç almaktansa yenisini alırım daha iyi dedi. Fakat temmuz ile ağustos ayı arasında hatta bugüne baktığımız zaman avroda yüzde 5,5’lik bir artış oldu. Markalar da bunu eylül ayındaki fiyatlara yansıtmak zorunda kaldılar. Hâliyle ortalamada yüzde 5,5’lik bir artış oldu. Fakat bu durum asla sıfır kilometre araç satışlarının eylül ayında azalacağı anlamına gelmiyor” dedi.

KAMPANYALAR BAŞLIYOR

Okullar açıldığını, büyük şehirlere dönüşün başladığını, ertelenmiş talebin ve mobilite ihtiyacının devam ettiğini açıklamasına ekleyen Hüsamettin Yalçın “Dolayısıyla insanlar araç satın almaya devam edecekler. Özellikle kredi ve finansmana erişim yılın son dört ayında daha kolay hâle gelirse, satışlar daha da ivme kazanabilir. Yaptığımız çalışmalar, eylül ayında pazarın 80-90 bin adet bandında kapanacağını gösteriyor. Pazar, zaten ilk sekiz aylık performansıyla 2022 yılı toplam kapanışını yakaladı. Özellikle kasım ile aralık aylarında beklediğimiz yoğun kampanya bombardımanı ve bu dönemde filo sektörünün de devreye girmesi ile pazar 1,1 milyon adede yaklaşırsa, bu sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ELDE NABIZ DÜŞÜK

Son bir yıldır ikinci el pazarında satışlarda önemli bir durgunluk yaşandığına dikkat çeken Yalçın “Bizim verilerimize göre ikinci el satışlarında yüzde 30 oranında bir düşüş var. Mevduat faizleri hâlâ yüksek. Bir kısım tüketici hâlâ, 1 milyon TL’si varsa, bunu ikinci el araç almak yerine bankaya mevduata yatırmayı tercih ediyor. İkinci eldeki düşüşlerin sebeplerinden biri bu ama sıfır kilometre araçta durum daha farklı; orada takas, kampanyalar, daha fazla Çin menşeili araçların yılın son dört ayında piyasaya girecek olması ve filo sektörü gibi faktörler var. Fiyat artışlarına rağmen pazarın bir milyonu aşacağı yönündeki öngörülerimizi destekliyor. Sıfır kilometre araç fiyat artışlarının ikinci el araç pazarını olumlu olarak etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu zamlar olmadan önce ikinci el araçlarla sıfır kilometre araçlar arasındaki fiyat makası çok dardı. Şimdi o makas, sıfır kilometre araçlarda yukarı doğru açıldıkça ikinci eldeki fiyat makası daha normal olacak, yani ikinci el fiyatları daha algılanabilir, daha normal fiyatlar hâline gelecek. Dolayısıyla ikinci elde fiyatların yıl sonuna kadar sabit gideceğini düşünüyoruz. İkinci elde çok büyük fiyat artışları olmayacak, daha alınabilir bir seviyeye gelecek” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi