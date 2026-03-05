Orta Doğu Gerilimi Turizmi Vurdu: Dubai’de Otel Fiyatları Çakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışma ortamı bölge turizmini de olumsuz etkiledi. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösterilen Dubai’de otel rezervasyonlarında ciddi düşüş yaşanırken, doluluk oranlarının bazı bölgelerde yüzde 20’nin altına gerilediği belirtiliyor.

Sektörden gelen bilgilere göre, normal şartlarda yaklaşık 400 euro seviyesinde olan standart oda fiyatları talebin azalmasıyla birlikte 68 euroya kadar düştü. Turistlerin bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle seyahat planlarını iptal etmesi veya ertelemesi, otelleri fiyat indirimi yapmak zorunda bıraktı.

REZERVASYONLAR DA FİYATLAR DA DÜŞTÜ

Özellikle Palm Jumeirah ve Downtown Dubai gibi normalde yoğun talep gören bölgelerde yer alan lüks otellerde rezervasyonların ciddi şekilde azaldığı ifade ediliyor. Aylar öncesinden doluluk oranına ulaşan tesislerde şu anda çok sayıda boş oda bulunduğu ve yeni rezervasyonların da önemli ölçüde yavaşladığı aktarılıyor.

Turizm sektöründeki bu durgunluğun, bölgedeki jeopolitik gerilim sürdükçe devam edebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, güvenlik endişelerinin turist hareketliliğini doğrudan etkilediğini ve bu durumun Dubai’deki otel fiyatlarında sert düşüşe yol açtığını belirtiyor.

Kaynak: GZT