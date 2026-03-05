Orta Doğu Gerilimi Turizmi Vurdu: Dubai’de Otel Fiyatları Çakıldı

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim turizmi de vurdu. Dubai’de otellerde doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, normalde 400 euro olan oda fiyatlarının 68 euroya kadar gerilediği bildirildi.

Son Güncelleme:
Orta Doğu Gerilimi Turizmi Vurdu: Dubai’de Otel Fiyatları Çakıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışma ortamı bölge turizmini de olumsuz etkiledi. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösterilen Dubai’de otel rezervasyonlarında ciddi düşüş yaşanırken, doluluk oranlarının bazı bölgelerde yüzde 20’nin altına gerilediği belirtiliyor.

Sektörden gelen bilgilere göre, normal şartlarda yaklaşık 400 euro seviyesinde olan standart oda fiyatları talebin azalmasıyla birlikte 68 euroya kadar düştü. Turistlerin bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle seyahat planlarını iptal etmesi veya ertelemesi, otelleri fiyat indirimi yapmak zorunda bıraktı.

REZERVASYONLAR DA FİYATLAR DA DÜŞTÜ

Özellikle Palm Jumeirah ve Downtown Dubai gibi normalde yoğun talep gören bölgelerde yer alan lüks otellerde rezervasyonların ciddi şekilde azaldığı ifade ediliyor. Aylar öncesinden doluluk oranına ulaşan tesislerde şu anda çok sayıda boş oda bulunduğu ve yeni rezervasyonların da önemli ölçüde yavaşladığı aktarılıyor.

Turizm sektöründeki bu durgunluğun, bölgedeki jeopolitik gerilim sürdükçe devam edebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, güvenlik endişelerinin turist hareketliliğini doğrudan etkilediğini ve bu durumun Dubai’deki otel fiyatlarında sert düşüşe yol açtığını belirtiyor.

Kaynak: GZT

Etiketler
Dubai Tatil
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
Savaş Gerilimi Piyasaları Sarstı: Altın Yeniden Gaza Bastı, Fiyatlar Tırmanıyor Altın Yeniden Gaza Bastı, Fiyatlar Tırmanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü
Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama: 'Nükleer Silahlar Olduğunda Kötü Şeyler Yaşanır' Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama
İran'dan Açıklama Geldi: 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık' 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık'
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a Bıçaklı Saldırı CHP İlçe Başkanı Darp Edilip Bıçaklandı