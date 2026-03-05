Savaş Gerilimi Piyasaları Sarstı: Altın Yeniden Gaza Bastı, Fiyatlar Tırmanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler finans piyasalarını etkilemeye devam ederken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesi fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın karşılık vermesiyle tırmanan kriz, küresel piyasalarda belirsizliği artırırken altın fiyatlarının da yakından takip edilmesine neden oluyor. Salı günü yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatlarında yeniden toparlanma eğilimi gözleniyor.

GRAM VE ONS ALTINDA SON DURUM

Piyasalardaki son verilere göre gram altın gün içinde en yüksek 7.348 TL, en düşük 7.250 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.29 itibarıyla 7.316 TL civarında işlem görüyor.

Ons altın tarafında ise gün içinde 5.195 dolar ile 5.129 dolar arasında hareket yaşandı. Ons altın saat 08.45 itibarıyla yaklaşık 5.163 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Jeopolitik risklerin artması ve doların değer kaybetmesi altın fiyatlarını destekleyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Finans piyasaları analistleri, son günlerde yaşanan gelişmelerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden olduğunu belirtiyor. Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, altın fiyatlarının jeopolitik risklerden destek aldığını ifade ederek doların zirve seviyelerden geri çekilmesinin de yükselişte etkili olduğunu dile getirdi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA YÜKSELİŞ

Değerli metallerdeki hareketlilik gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gram gümüş saat 08.47 itibarıyla 119,51 TL seviyesinde işlem görürken, ons gümüş aynı saatlerde 84,52 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle yatırımcıların değerli metallere olan ilgisinin devam ettiği belirtiliyor.

5 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.29 itibarıyla 7.316 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.35 itibarıyla 11.952 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.35 itibarıyla 23.910 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 50.318 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi