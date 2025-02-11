Onlar Tek Kuruş Ödemeyecek, Vatandaşa Hapis! Trafikte Çifte Uygulama: Yeni Dönemin Detayları Belli Oldu

Hükümet, trafik suçlarıyla ilgili cezalar konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Caydırıcılığı artırmak isteyen hükümet Yargı Reformu Stratejisi kapsamında özellikle bazı trafik ihlallerine yönelik daha ağır yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, düzenlemenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. ‘Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin ilk adımının, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik olacağı belirtilmişti. Özellikle kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullanımı ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik düzenlemeler yapılacağı kaydedildi.

HAPİS CEZASI YOLDA

Şu anda kaza yapıp kaçanlara 2.170 lira para cezası veriliyor ve 20 ceza puanı uygulanıyor. Bu kişiler kaçtıktan sonra gelip kaza yaptıklarını söyleseler bile, kazanın üzerinden zaman geçtiği için alkollü olup olmadıkları anlaşılamadığı için caydırıcı bir ceza almıyorlar. Bu sebeple, kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine uzun bir süre el konulması, para cezalarının artırılması ve belli durumlarda hapis cezası ile cezalandırılmasına yönelik adım atılması bekleniyor.

VEKİLE TRAFİKTE İMTİYAZ!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milletvekillerine sağlanan “Ceza Muafiyeti” hakkının kapsamının genişletilmesi için Meclis’e düzenleme teklifi gitmişti. Düzenlemenin onaylanması halinde eski ve yeni 3600 vekil trafikte ne suç işlerse işlesin, hangi kuralı ihlal ederse etsin ömür boyu ceza ödemeyecek. Meclis tüm bu cezaları üstlenecek.





Kaynak: Türkiye Gazetesi