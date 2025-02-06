O Paraların Yüzünü Unuttuk! Tek Banknot Dönemi Başladı: Dolaşımdaki 200 TL Rekor Seviyede

Türkiye’de tedavüldeki en yüksek değere sahip banknot 200 TL, piyasada giderek daha fazla yer kaplıyor. Bu kapsamda Ocak 2025 itibarıyla dolaşımdaki 200 TL ve 100 TL’lik banknotların toplam içindeki payı yüzde 96 seviyesine çıktı.

DOLAŞIMDAKİ 200 TL REKOR SEVİYEDE

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından piyasalardaki duruma ilişkin verileri paylaştı. Babuşcu, dolaşımdaki banknotların adet açısından dağılımına bakıldığında yarıdan fazlasının artık 200 TL’lik kağıt paralardan oluştuğunu belirtti. Özellikle Temmuz 2021’den yana dolaşımdaki 200 TL’lerin ciddi oranda arttığını da sözlerine ekledi.

Son 1 yılda 200 TL’nin banknotlar içindeki payının 24,2 puan arttığını kaydeden Babuşcu, 100 TL’lik banknotların payının ise 14,8 puan azaldığını dile getirdi.

50 TL’lik banknotların giderek piyasadan çekildiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi