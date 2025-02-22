O Esnaflardan Kaçarak Uzaklaşın! Ramazan Öncesi Uyarı Üstüne Uyarı: Sağlığınızdan Olabilirsiniz

Ramazan ayı yaklaştıkça gıdada sahtecilik ile ilgili uyarılar da peş peşe geldi. Sağlığı tehlikeye sokan ‘merdiven altı’ ürünler için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den açıklama geldi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, bu tür yerlerde üretimin ramazan ayında oldukça arttığını vurgulayarak, "Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi yiyeceklerde büyük riskler söz konusu. Bu yüzden ramazan sofralarımızı kurarken sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız” ifadelerini kullandı.

UCUZ VE ETİKETSİZ ÜRÜNDEN KAÇIN

Palandöken, özellikle yol kenarlarında veya güvenilir olmayan internet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alışverişlerde en önemli kurallardan biri de daha önce deneyimleyip güvendiğiniz markalara bağlı kalmaktır. Bazı üreticiler, tamamen ticari kazanç amacıyla, sağlıksız üretim yaparak bunu 'doğal' adı altında pazarlayabiliyor. Bildiğiniz ve güvendiğiniz esnaftan alışveriş yapılmalıdır."

Kaynak: AA