Gram Altın Fiyatları Engelleri Bir Bir Aştı! İslam Memiş ‘Daha Avantajlı’ Diyerek Açıkladı: ‘Paketli Altın’ Uyarısı

Altın fiyatları hafta içinde rekor seviyeleri bir bir aşmaya devam etti. Gram altın yatırımcılarını heyecanlandıran nefes kesici bu yükseliş için Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. 'Daha avantajlı' diyerek uyarı yapan uzman isim, paketli altın önerisinde bulundu. Peki gram altın fiyatları yıl sonunda ne olur? İslam Memiş o soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Gram Altın Fiyatları Engelleri Bir Bir Aştı! İslam Memiş ‘Daha Avantajlı’ Diyerek Açıkladı: ‘Paketli Altın’ Uyarısı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,68 artarak 5 bin 749 liraya yükseldi. Peki altın fiyatları daha da yükselir mi, düşer mi? Altın almak için doğru zaman ne zaman? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 altın tahminini açıkladı ve dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Gram Altın Fiyatları Engelleri Bir Bir Aştı! İslam Memiş ‘Daha Avantajlı’ Diyerek Açıkladı: ‘Paketli Altın’ Uyarısı - Resim : 1

ALTIN FİYATLARINA ONLAR DA EKLENDİ

Altın fiyatlarına yeniden işçilik ücretlerinin de eklendiğine vurgu yapan İslam Memiş, “Malum ocak ayında bin dolar civarında bir işçilik vardı. 2024 yılında 5 bin dolar civarında işçilikler vardı. Daha sonra yaz aylarında veya yılın son çeyreğinde 3 bin dolara kadar gerilemişti. Ocak ayında bin dolar olan işçilikler bugün bir kilogram külçe altın işçiliği 2.800 dolara kadar yükseldiğini gördük” ifadelerini kullandı. “Birinci sebebi, talep. İkinci sebebi ise kota uygulaması” diyerek sebebi de açıklayan uzman isim, “İthalat yasağı devam ettiği için bu işçilikler tekrar geri geldi. Şimdi zaten altın fiyatlarında balon fiyatlama var. Ons altın tarafındaki balon fiyatlamaya yaklaşmıyoruz ve kenarda beklemeye devam ediyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı.

Gram Altın Fiyatları Engelleri Bir Bir Aştı! İslam Memiş ‘Daha Avantajlı’ Diyerek Açıkladı: ‘Paketli Altın’ Uyarısı - Resim : 2

TARİH VERDİ, RAKAMI AÇIKLADI

Piyasa Uzmanı gram altın fiyatları için de yorumda bulundu ve tahminini şu sözlerle açıkladı:

“Biz ne zaman alım yapacağımızı biliyoruz. Hazır ons altın tarafında şu an da 2.948 dolar seviyesi var. İşte gram altın serbest piyasada şu an itibariyle 3.562 lira seviyesinde. Ekim ve kasım ayında 2025 yılında gram altının ons altının nereye gideceğini defalarca söyledim. 3050-3080 dolar bu yıl içinde takip edeceğimiz seviyeler. Yaz aylarına kadar 3.700-3.800 lira gram altın tarafında yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 lira aralığı bunları ekim ve kasım aylarında analiz raporlarında yapan pozisyonlarımızı alan ve açıklayan kişiyiz.”

Gram Altın Fiyatları Engelleri Bir Bir Aştı! İslam Memiş ‘Daha Avantajlı’ Diyerek Açıkladı: ‘Paketli Altın’ Uyarısı - Resim : 3

"PAKETLİ ALTIN İŞÇİLİKTE DAHA AZ ZARAR ETTİRİYOR"

“İçerde bu balon fiyatlamaların 2.800 dolarlık bir işçilik girince altın alanlar diyor ki ‘biz kazandık, kazanacağız’ evet TL bazlı kazanacaksın bundan problem yok. Yıl içinde 4.500 lira seviyelerini göreceğiz. Ama alırken kazanmak gibi bir tüccar mantığıyla hareket etmek lazım. 2.800 dolar civarındaki işçilikler yaşanınca ben de size dedim ki taktik vereceğim. En azından koşa koşa altın almaya giderken madem mantıklı bir hareket yapın” uyarısında bulunan İslam Memiş, “Külçe altınlarda 2.800 dolar civarında bir işçilik varken bence gram altın tarafında 3.560 lira seviyesinde. Paketli gram altınları 3.570 lira seviyesinden alıyorsunuz. Yüklü alım yapacak olan arkadaşlarımıza özellikle paket altınları tercih etmesi, şu anda külçe işçiliklerden daha önemli. O bir kiloluk altının işçiliği daha fazla olduğu için paket gramlar almak daha avantajlı. Bugün altın alacak olsaydım kesinlikle külçe altın almazdım. Paketli gram altın alırdım. Paketli altınları alırsanız yarın bir gün işçilikten daha az zarar edersiniz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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