Niğde'de ekmek ve çaya zam!

Niğde’de 3 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne sunulan teklife göre, 4 lira 50 kuruşa çıkması bekleniyor.

Niğde Kahveciler Odası ise çay ocakları ve kahvehanelerde 3 lira 50 kuruştan satılan çay fiyatını ise 5 TL olması için çalışma başlatıldığını öğrenildi.

NİĞDE'DE YENİ ZAMLAR 15 HAZİRAN'DA GEÇERLİ

Yeni zamlı fiyatların 15 Haziran'da geçerli olacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem