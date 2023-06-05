Niğde'de ekmek ve çaya zam!

Niğde’de Fırıncılar Odası ve Kahveciler Odası ekmek ve çay fiyatlarına zam yapmak için çalışmalara başladı.

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Niğde'de ekmek ve çaya zam!

Niğde’de 3 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne sunulan teklife göre, 4 lira 50 kuruşa çıkması bekleniyor.

Niğde Kahveciler Odası ise çay ocakları ve kahvehanelerde 3 lira 50 kuruştan satılan çay fiyatını ise 5 TL olması için çalışma başlatıldığını öğrenildi.

NİĞDE'DE YENİ ZAMLAR 15 HAZİRAN'DA GEÇERLİ

Yeni zamlı fiyatların 15 Haziran'da geçerli olacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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