Nexans’ın Polonya ve Lübnan operasyonları Türk CEO Atilla Kurtiş’e emanet

Atilla Kurtiş, 2020 yılından bu yana Nexans Türkiye ve Orta Asya'nın başarılı yönetiminin liderliğini üstlenmiş, hem yurtiçi pazarda hem de ihracat alanında kaydettiği önemli başarılarla şirketin sektördeki lider konumunun pekiştirilmesinde kritik bir rol oynamıştır. Bu önemli görevlendirme, grubun Avrupa ve Ortadoğu'daki varlığını daha da pekiştirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Nexans’ın bu adımı, aynı zamanda şirketin global ölçekte, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanındaki liderliğini pekiştirmek adına atılmış stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Dünyada 41 ülkede operasyon, 7.8 milyar Euro gelir

Kablo pazarının lider tedarikçilerinden Nexans, dünya genelinde 41 ülkede sürdürdüğü operasyonları ile elektrifikasyonun geleceğine yön vermek üzere stratejik bir büyüme süreci içerisinde yer alıyor. Son olarak, Nexans, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı global bilançosunda yıllık 7.8 milyar Euro satış ve 665 milyon Euro düzeltilmiş FAVÖK ile tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Denizli ve Tuzla’dan 50 ülkeye ihracat

Nexans Türkiye ise, İstanbul Tuzla ve Denizli'deki fabrikaları ve AR-GE merkezlerinde görev alan 500'ün üzerinde çalışanı ile gerçekleştirdiği üretimin %60'ını, Avrupa başta olmak üzere 50'den fazla ülkedeki 100'den fazla müşteriye ihraç ederek global pazarda etkin bir varlık gösterdi ve önemli bir başarıya ulaştı.

Elektrifikasyonun geleceği için yenilikçi çözümlerimize devam edeceğiz

Atilla Kurtiş, yeni görevleri hakkında yaptığı açıklamada, "Nexans Grubu'nun, Polonya ve Lübnan operasyonlarının yönetimini bana emanet etmesi, büyük bir onur ve sorumluluk. Bu yeni görevimle birlikte, Türkiye, Polonya ve Lübnan'daki operasyonları daha entegre ve sinerjik bir biçimde yönetmeyi amaçlıyorum. Nexans Türkiye olarak, elektriğin dağıtımı ve kullanımından mobilite çözümlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Bu başarımız, sadece stratejik hamlelerimizin değil, aynı zamanda çalışanlarımızın özverisi ve adanmışlığı sayesinde mümkün olmuştur. Elektrifikasyonun geleceğine yön verme vizyonumuzla, Nexans'ın global pazardaki konumunu daha da güçlendirerek müşterilerimize yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.