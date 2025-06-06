Ne Altın, Ne Pırlanta! Gümüş 13 Yılın Zirvesinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gümüş, önceki seanstaki yüzde 4,5’lik artışın ardından 13 yılın zirvesine tırmandı. Platin ise yüzde 1,7’lik yükselişle 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları da değerli metallerdeki olumlu havayı pekiştirerek yükseldi.

Bloomberg’e konuşan MKS PAMP SA’nin metal stratejileri başkanı Nicky Shiels, gümüşteki yükselişte Hindistan’daki fiziki talep ve Çin’den gelen platin alımlarının etkili olduğunu belirtti. Gümüş ve platin, jeopolitik belirsizliklerde altınla paralel hareket ederek güvenli liman statüsünü koruyor. Altın son 12 ayda yüzde 40’tan fazla değer kazanırken, gümüş yüzde 19, platin ise yüzde 13 yükseldi.

BİREYSEL YATIRIMCISININ İLGİSİ ARTABİLİR

Sanayi talebi de fiyatları destekliyor. Gümüş, güneş panellerinde; platin, katalitik konvertörlerde kullanılıyor. Her iki metalin de bu yıl arz açığı vermesi bekleniyor. Shiels, gümüşün 35 dolar üzerinde kalması halinde bireysel yatırımcı ilgisinin artabileceğini, platin ETF’lerine talebin ise spekülatif ralliye zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Palladyum da yüzde 1,4 yükselişle değerli metaller arasındaki olumlu seyri sürdürdü. Altın ons başına 3.368,87 dolara çıkarken, haftalık bazda yüzde 2,4 artış kaydetti. Yatırımcılar şimdi ABD istihdam verilerini bekliyor. Beklentiler, Fed’in faiz indirimlerinin değerli metaller için pozitif bir ortam yaratabileceği yönünde.

Kaynak: Haber Merkezi