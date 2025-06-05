Ne Altın Ne Pırlanta Ne Gümüş! Dünyanın En Değerli Taşı Olarak Biliniyor: Elinde Olan Köşeyi Dönüyor

NEDEN BU KADAR KIYMETLİ?

Jadeit'in piyasa değerini belirleyen birkaç kritik özellik vardır:

-Renk: En değerli jadeit türü, parlak ve canlı "İmparatorluk Yeşili" tonudur. Bu renk saflığın ve prestijin sembolüdür.

-Şeffaflık: Taşın içinden geçen ışığın kalitesi, değerini doğrudan etkiler. Yarı saydam ya da şeffaf jadeitler, opak olanlara göre çok daha değerlidir.

-Sertlik ve Doku: Hem dayanıklılığı hem de pürüzsüz yüzeyi sayesinde jadeit, işlenebilirliği yüksek ve estetik açıdan tatmin edici bir taştır.

Bu üç unsurun kusursuz bir bileşim halinde olması, jadeit'i piyasada altın ve pırlantayla yarışır hale getiriyor.