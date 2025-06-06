Elektrikli Otomobil Satışlarında Tarihi Artış: Rekor Kırıldı

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Sadece mayıs ayında 16.802 adet tam elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakam, ay genelinde elektrikli otomobillerin %19,7’lik pazar payına ulaştığını gösterdi. Bu satış adedi, elektrikli araçlar açısından şimdiye kadarki en yüksek aylık rakam olarak kaydedildi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATIŞLARINDA YÜZDE 100'Ü AŞAN ARTIŞ

2025’in ilk 5 ayında elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %114,1 artışla 59.092 adede yükseldi. Hibrit otomobillerde ise %102,3’lük artışla 109.398 adet satış gerçekleşti. Plug-in hibrit araçlar da 20.812 adetlik satışla pazarda %5,3’lük bir pay aldı.

BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARIN PAYI GERİLİYOR

Geleneksel motor teknolojilerine olan ilgi aynı dönemde azaldı. Benzinli araçların satış payı %66,1’den %48,1’e, dizel araçların payı ise %10,5’ten %8,4’e geriledi. Otogazlı otomobiller ise %0,6’lık düşük bir oranda kaldı.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR YERİNİ ELEKTRİKLİLERE BIRAKIYOR

Ocak-Mayıs döneminde toplam 169.246 adet elektrikli motorlu araç satışıyla birlikte içten yanmalı motorlara alternatif teknolojiler, Türkiye otomobil pazarının %42,9’unu oluşturdu. Bu veriler, Türkiye’de elektrikli araçların artık otomotiv sektörünün merkezinde yer almaya başladığını gösteriyor.

Kaynak: AA