Elektrikli Otomobil Satışlarında Tarihi Artış: Rekor Kırıldı
2025 yılının ilk 5 ayında Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçlara olan ilgi tarihi seviyelere ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde satılan her 10 otomobilden 4’ü ya tam elektrikli ya da hibrit motorlu oldu. Elektrikli motorlu araçların toplam pazardaki payı %42,9’a çıkarak dikkat çekici bir eşiği geride bıraktı.
Sadece mayıs ayında 16.802 adet tam elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakam, ay genelinde elektrikli otomobillerin %19,7’lik pazar payına ulaştığını gösterdi. Bu satış adedi, elektrikli araçlar açısından şimdiye kadarki en yüksek aylık rakam olarak kaydedildi.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATIŞLARINDA YÜZDE 100'Ü AŞAN ARTIŞ
2025’in ilk 5 ayında elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %114,1 artışla 59.092 adede yükseldi. Hibrit otomobillerde ise %102,3’lük artışla 109.398 adet satış gerçekleşti. Plug-in hibrit araçlar da 20.812 adetlik satışla pazarda %5,3’lük bir pay aldı.
BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARIN PAYI GERİLİYOR
Geleneksel motor teknolojilerine olan ilgi aynı dönemde azaldı. Benzinli araçların satış payı %66,1’den %48,1’e, dizel araçların payı ise %10,5’ten %8,4’e geriledi. Otogazlı otomobiller ise %0,6’lık düşük bir oranda kaldı.
İÇTEN YANMALI MOTORLAR YERİNİ ELEKTRİKLİLERE BIRAKIYOR
Ocak-Mayıs döneminde toplam 169.246 adet elektrikli motorlu araç satışıyla birlikte içten yanmalı motorlara alternatif teknolojiler, Türkiye otomobil pazarının %42,9’unu oluşturdu. Bu veriler, Türkiye’de elektrikli araçların artık otomotiv sektörünün merkezinde yer almaya başladığını gösteriyor.
Kaynak: AA