MSB'den 'Bedelli Askerlik Ücreti' Açıklaması

Enflasyon oranlarının açıklamasının ardından bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu merak edilen konulardan bir tanesi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte yanıtı…

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MSB'den 'Bedelli Askerlik Ücreti' Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücret ile ilgili, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

"GENELGE YAYINLANDIKTAN SONRA YAPILACAK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Milyonların merak ettiği bedelli askerlik ücreti ile ilgili konuşan Tuğamiral Aktürk, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

MSB'den 'Bedelli Askerlik Ücreti' Açıklaması - Resim : 1

Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır" dedi.

Bedelli Askerlik Ücreti Belli OlduBedelli Askerlik Ücreti Belli OlduEkonomi

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu. Buna göre, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,30 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 182 bin 609 liradan 217 bin 852 TL'ye çıkması bekleniyor.

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