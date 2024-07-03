Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Nihai ücretin Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklanması beklenirken açıklanan verilere göre bedelli askerlik 217 bin 851 TL oldu.

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Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Bedelli askerlik yapmak isteyen pek çok kişi bugün açıklanacak enflasyon verilerini bekliyordu. 2024 bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak açıkladı.

Bu verilerin ardından kirada zam oranı, memur maaşlarına yapılan zam ve bedelli askerlik fiyatı da belli oldu.

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Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor. 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik 35 bin TL zamlanarak 217 bin 870 lira oldu.

Nihai ücret ise Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvuruları, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında yeni enflasyon değerlerinin açıklanmasından sonra başlar ve yılın son iş günü mesai saatlerinin bitimine kadar sürer.

Bu dönemde başvuruda bulunan adayların askerlik yerleri ve tarihleri, başvurularının yapıldığı yılı takip eden Ocak ayının ikinci haftasında duyurulur.

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