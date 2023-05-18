Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte artan doların da etkisiyle akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. Yarından itibaren motorine zam geliyor!

Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte artan doların da etkisiyle akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. Yarından itibaren motorine zam geliyor!

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam bekleniyor. 

Benzinde ise herhangi bir değişim beklenmiyor.

İŞTE 18 MAYIS 2023 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,57 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,63 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,72 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,60 TL 

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12.09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Benzin: 18,71 TL

• Motorin: 17,96 TL

• LPG (Otogaz): 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 20,06 TL

• Motorin: 18,64 TL

• LPG (Otogaz): 11,88 TL

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